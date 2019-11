Світ у жалобі за жертвами Голодомору в Україні: сильні промови

Високопоставлені іноземні чиновники висловили свою підтримку та співчуття Україні у зв'язку з Днем пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Так, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо закликавши всіх канадців вшанувати загиблих. Про це йдеться в заяві прем'єра, оприлюдненій 23 листопада, передає "Європейська правда".

"Сьогодні ми згадуємо мільйони невинних людей в Україні, які постраждали і загинули під час Голодомору", – заявив канадський прем'єр-міністр.

"З 1932 до 1933-го тоталітарний радянський режим почав кампанію мору голодом по всій Україні. Мільйони людей загинули, багато інших були заарештовані, депортовані або страчені в результаті геноциду, покликаного зламати їх волю", – додав Трюдо.

Він підкреслив, що, незважаючи на ці жахи, народ України вижив, захищаючи свою мову, культуру та самобутність, а у 1991 році, після десятиліття радянського правління і гноблення, отримав незалежність.

"Протягом дуже багатьох років винуватці Голодомору заперечували його існування і приховували ці неймовірні страждання від міжнародної спільноти. Кожен із нас повинен гарантувати, що їх історії ніколи не будуть стерті. Тільки пам'ятаючи про втрачених жінок, чоловіків і дітей ми можемо запобігти майбутнім злодіяння і захищати права людини, де б вони не знаходилися під загрозою", – сказав Трюдо.

Він закликав усіх канадців подумати над тим, як українсько-канадська громада може сприяти формуванню країни на краще.

"По всій Канаді люди українського походження роблять наші громади багатшими і сильнішими", – зазначив Трюдо.

На завершення він заявив, що "сьогодні та щодня" Канада твердо підтримує український народ й уряд країни.

Тимчасовий повірений у справах Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Тейлор висловив солідарність з українцями в День пам'яті жертв Голодомору.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому посольством США (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Сьогодні ми згадуємо жертв Голодомору. В 1932-33 роках Сталін і радянський режим свідомо заморили голодом мільйони українців...

Це був штучно створений голод. Це була трагедія, це був злочин. Приймалися закони, щоб посилити цей голод. Серед них – "закон про п'ять колосків". Ці колоски нагадують нам про загиблих. Ми ніколи не забудемо Голодомор, його жертв і цей злочин проти людства. Ми з Україною", – підкреслив Тейлор.

У Державному департаменті США заявили, що Америка разом з усім світом згадує жертв Голодомору, передає "Голос Америки".

Прессекретар Держдепартаменту Морган Ортагюс заявила: "Ми об'єднуємося з усім світом, щоб згадати невинних жертв Голодомору й підтвердити нашу прихильність демократії, процвітання і суверенітету України".

У Держдепі заявили, що Голодомор – одна з найжорстокіших трагедій 20 століття: "Шляхом навмисного захоплення української землі, врожаю і примусової колективізації, Радянський союз привів до масштабного голоду, смертей і приніс надзвичайні людські страждання .. Хоча ця жахлива трагедія була однією з найжорстокіших у 20 столітті, Радянському союзу не вдалося зломити дух українського народу".

У Франції заявили, що Голодомор глибоко травмував Україну та всю Європу. Про це йдеться в повідомленні посольства країни.

"Франція разом з українським народом вшановує пам'ять жертв Голодомору. Ніколи не забудемо цю величезну трагедію", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, 23 листопада десятки активістів у Львові, Києві, Одесі та Харкові вийшли до консульств Росії, передає "Громадське".

Поблизу генерального консульства РФ у Харкові, наприклад, зібралися представники Об'єднання добровольців, активісти Всесвітнього Руху Патріотів України, члени Фрайкора та ветерани бойових дій на Донбасі.

"Це прямий зв'язок між минулим і сьогоденням. Від Росії завжди виходили військові дії – це історичний факт: Фінляндія, Чехословаччина, Сирія. Якщо будемо пам'ятати, не буде повторюватися те ж саме", – розповів ветеран війни на Донбасі Олександр Онищук.

Активісти розклеїли листівки біля консульства з написом: "Тоді їх міг врятувати хліб, тепер нас врятує пам'ять".

Протестувальники у Львові також розклеїли листівки на паркані консульства з написом: "Голодомор. Пам'ятаємо. Помстимося".

🇺🇦 Ми разом з народом України з сумом згадуємо всех, хто Втрата життя во время трагічного ПЕРІОДУ Голодомору 1932-33 років.

.

🇺🇸 We join the people of Ukraine in solemnly remembering and mourning all those who lost their lives during the tragic 1932-33 #Holodomor. pic.twitter.com/993QDvAYQG