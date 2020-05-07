Маленькі лікарні вмирають, а медики голодують: чим обернувся для України другий етап медреформи

Другий етап медичної реформи в Україні, не встигнувши початися, "зламався": медики не задоволені зарплатами (деякі дотепер не отримали виплати за квітень), керівники лікарень оголошують голодування.

Влада стверджує, що змушена була зупинити процес.

Детальніше про те, що трапилося з медреформою, у матеріалі OBOZREVATEL.

Планували, як краще

Із 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи. Він передбачав, що тепер лікарні будуть фінансуватися за принципом "гроші йдуть за пацієнтом". Тобто медустанови повинні отримувати гроші за кількість пролікованих пацієнтів, а не за ліжко-місця.

У результаті більш підготовлені лікарні, де буде більше пацієнтів, можуть отримувати більше грошей, а там, де пацієнтів менше, відповідно фінансування буде меншим.

Медреформу в Україні зупинили

Однак щось пішло не так. У підсумку і президент Володимир Зеленський, і новий міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявили, що реформу терміново потрібно міняти.

На спільному брифінгу Степанова і глави комітету з медицини ВР Михайла Радуцького прозвучало, що медреформа не обіцяє нічого доброго ні для медиків, ні для пацієнтів, а також загрожує звільненням 50 тисяч медпрацівників і закриттям 332 лікарень.

І все через дефіцит фінансування, пояснила влада. Тепер там вирішили шукати гроші на медицину.

Голодування і мітинги

Свій протест проти медреформи медики висловлювали по-різному. Так, у Дніпропетровському обласному реабілітаційному центрі оголосила голодування його керівниця Інеса Шевченко. Вона запевняла, що через реформу її медики не доотримають зарплату.

За її словами, 70% лікарень у країні недофінансовані, а значить, не можуть виплатити зарплату співробітникам.

Директор Глухівської міської лікарні в Сумській області оголосив голодування, тому що його установу недофінансували. Анатолій Кияшко заявив про це у своєму відеозверненні. За його словами, лікарня не змогла укласти договір з НСЗУ, тому що при подачі статистики сталася помилка. І в результаті заклад можуть фінансувати тільки в обсязі одного кварталу.

Медики 8-ї лікарні в Києві вийшли на протест Кореспондент

Медики лікарні №8 у Києві також виходили на мітинг, тому що залишилися незадоволені зарплатами – вони отримали на третину менше. До того ж їм не виплатили 300% надбавки за роботу з коронавірусом. Виявилося, що вони не входять до списку тих, кому це належить.

Складна ситуація і з психіатричними лікарнями. На протест вийшла Київська. Там до кінця року замість необхідних 120 млн грн передбачено лише 69 млн. Через таке фінансування з 1500 співробітників можуть скоротити 450 осіб.

Медики Київської психіатричної лікарні вийшли на протест Facebook Ольги Шевчук

Одні без грошей, інші задоволені

Глава Київської профспілки медиків Сергій Кубанський каже, що, якщо медики столиці раніше через мерські доплати отримували майже на 40% зарплати більше, ніж у регіонах, то за квітень багато хто отримав голі тарифні ставки.

"Справа в тому, що з початком реформи місцева влада не може виплачувати ці надбавки, все фінансування йде через НСЗУ", – пояснює Кубанський.

Крім цього, за його словами, тарифи на послуги занадто маленькі. "Уявіть, 49 грн за прийом. Так у ЛОРа, який повинен на прийомі промити мигдалини, ліки дорожче коштують", – сміється Кубанський.

Частина лікарень у Києві залишилася задоволена фінансуванням

У цілому лікарні Києва за квітень виявилися недофінансованими на 10-80%. А деякі психіатричні та шкірно-венерологічні диспансери досі за квітень не отримали грошей і не можуть розплатитися з працівниками.

Правда, не всі виявилися незадоволеними другим етапом медреформи. "Наприклад, я не чув невдоволення з боку пологових будинків, мабуть, їх влаштували тарифи на пологи в 8 тисяч гривень. Також немає скарг від онкоцентрів, деяких районних стаціонарів, діагностичних центрів. Деякі грамотні керівники встигли ще в березні оплатити рахунки за ремонт ліфта або інші витрати. Тому в цьому місяці їм вистачило грошей. Але це не означає, що в подальшому їх це буде влаштовувати", – пояснює Кубанський.

А ось міський консультаційний центр, де розташоване найкраще медичне обладнання, отримав набагато менше грошей.

Частина медиків досі чекає зарплат за квітень

Вмирають маленькі лікарні

За словами засновника Українського медичного експертного союзу Дмитра Подтуркіна, проблема ще і в тому, що під час карантину заборонені планові операції і лікування.

"Раз планове лікування унеможливили, то всі неформальні надходження медикам, надходження в так звані спецфонди, які поповнювалися за рахунок добровільних пожертвувань – усе це закінчилося", – говорить Подтуркін.

Також, за його словами, виявилася непідготовленою система e-Helsi, яка не витримала навантаження. Адже саме через неї повинен реалізовуватися принцип гроші йдуть за пацієнтом. Туди в онлайн режимі повинні вноситися всі дані про послуги пацієнту.

Електронна система виявилася не готова UBR

"У результаті реформи вмирають маленькі, малозавантажені лікарні. Спробуйте зробити розширення медичних послуг у районній лікарні. Для цього потрібно створити нове відділення, перевчити фахівців, оптимізувати штат. Часу і грошей на це просто не дали", – говорить Подтуркін.

Також більше медичних послуг можуть надавати тільки обласні, міські лікарні. До того ж, зробили так звані пріоритетні послуги, які оплачуються майже за ринковим тарифом. Але надавати їх у сільських і районних лікарнях ніхто не зможе. У результаті вони повинні закритися.

"Але людина ж не винна, що народилася в селі чи маленькому місті, і що в їхньому районі немає коштів побудувати лікарню і купити обладнання, зробити лікарню ефективнішою. Держава повинна була дати кошти і час на все це", – вважає Подтуркін.

Маленькі лікарні помиратимуть РБК

Також є проблема і в тому, що медреформа не пілотувалася. Єдиний пілотний проєкт був відпрацьований у Полтаві. "Полтавська область завжди славилася медициною. Тому що там місцева влада має кошти від видобутку надр. Крім того, Полтава завжди була полігоном для Світового банку, Банку реконструкції і розвитку. Тобто туди вливалися грантові гроші. Тому результат пілота, проведеного в гарних умовах не можна приміряти на такі області як Сумська або Чернігівська", – наголошує Подтуркін.

Що стосується тарифів, то експерт вважає, що потрібно було мати політичну волю і сказати, що якщо у нас немає грошей, то ми не можемо надавати медичну допомогу всім і за все. У результаті ми надаємо допомогу, але за мізерними тарифами.

"Щоб виправити цей безлад, необхідний перехідний період, протягом якого потрібно навчити медиків і місцеву владу працювати в нових умовах. Нічого не змінюється, але в цей період лікарні фінансуються, як у 2019 році. За це вони зобов'язуються надавати медичні послуги всім, хто до них звернеться", – говорить Подтуркін.

Також він вважає, що без обов'язкового медичного страхування нам не обійтися: "Нам немає звідки взяти гроші, тому потрібні страхові платежі. Коли страховку оплачує роботодавець, сам працівник і держава".

Повернемося до системи Семашка?

Олександр Ябчанка, який працював у МОЗ при Уляні Супрун і займався реформами, вважає, що провал реформи полягає в тому, що влада не підготувалася до неї.

"Потрібно було провести масштабну кампанію допомоги в підготовці до другого етапу реформи самих лікарень і місцевої влади, яка є їх власником. Друге – спланувати економічну діяльність. Керівництво медустанови мало розробити фінансовий план на цей рік. А місцеві органи повинні були запланувати дофінансування ефективної роботи лікарні. Цього не було зроблено", – вважає Ябчанка.

Він наводить цифри: 973 медустанови в квітні отримали грошей більше, ніж у минулому році, 20 лікарень отримали на 10% менше. У 181 установі дефіцит у 10-30%, у 125 – менше на 30-50%. І 261 лікарня отримала коштів менше на половину порівняно з минулим роком.

"Це означає, що хтось підготувався краще, а хтось гірше. Проблему монобільшість бачила, й у неї були всі інструменти, щоб усе це виправити. Чому не заклали в цьому році на медицину 5% від ВВП, як вимагає закон? А тепер кажуть про 6%. А чому немає про 8%? І звідки в нинішніх умовах взяти гроші без шкоди для інших сфер", – дивується Ябчанка.

Він висловлює побоювання, що тепер влада просто забере гроші у тих медустанов, які краще підготувалися і тому отримали фінансування. "Якщо вони просто дофінансують відсталі медустанови – це одна справа, вони просто порушать принцип конкуренції. Але якщо вони заберуть гроші у тих, хто дійсно працював, оптимізувався, закуповував обладнання, наймав фахівців, – то ми знову повернемося до радянської системи Семашка", – вважає Ябчанка.

На його думку, наразі влада керується тим, що на носі місцеві вибори, і для неї важливо не втратити електорат. Звідси і такі рішення.