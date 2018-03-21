"Голодна на кров тварюка": Савченко жорстко відповіли на "ба-бах" у Раді

У мережі з'явилась низка роликів у відповідь на провокаційне відео позафракційного нардепа Надії Савченко, на якому вона на тлі сесійної зали Верховної Ради "налякала" депутатів.

Так, на одному з цих відео Савченко закидають, що вона працює на Росію, а главу Кремля Володимира Путіна і ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, з яким нардеп неодноразово зустрічалася, назвали її "господарями".

Також в одному з роликів знявся ветеран АТО, який назвав нардепа "не переситилася кров'ю твариною", яка свідомо поширює брехню.

Всі три ролика в одному відео (обережно, ненормативна лексика):

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Савченко прийшла в Верховну Раду зі зброєю.