Якщо ви цікавилися альтернативами сигаретам, то напевне чули про IQOS [Айкос]. Це система нагрівання тютюну, при використання якої виділяється тютюновий аерозоль, а не дим. Аерозоль містить на 95% менше шкідливих речовин, ніж сигаретний дим. Це досягається за рахунок того, що тютюн у системі IQOS не горить, як у сигареті (де температура може доходити до 800 ⁰С), а нагрівається максимум до 350 ⁰С.

Інформація про технології – з офіційного сайту iqos.ua.

За рахунок відсутності горіння у складі аерозолю Айкос значно менше шкідливих хімічних сполук порівняно із сигаретним димом. Найважливіша й найцінніша відмінність – скорочення концентрації продуктів горіння – канцерогенних смол та чадного газу, які становлять найбільшу небезпеку для здоров'я курця. Ефект "пасивного паління" для оточуючих при використанні IQOS також відсутній.

За логікою, менша кількість шкідливих речовин має призводити до зменшення шкоди для здоров'я й зниження ризику онкозахворювань. Але чи так це? Це ж питання зацікавило міністерство охорони здоров'я Нідерландів (повна назва – міністерство охорони здоров'я, добробуту та спорту Нідерландів).

За запитом МОЗ Нідерландів відповідне дослідження провели Управління з безпеки харчових продуктів та споживчих товарів Нідерландів і Національний Інститут здоров'я та навколишнього середовища (RIVM).

Завданням науковців полягало в порівняні ступеня ризику розвитку раку легень при палінні сигарет або ж використанні електронних альтернатив. Оскільки IQOS набув великої популярності в Нідерландах, саме цей пристрій став предметом дослідження.

В рамках дослідження оцінювалася ступінь канцерогенності кожного з продуктів, можливі наслідки для організму та ризик розвитку онкозахворювань. Група вчених розглядала 8 канцерогенів, визнаних ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) найбільш небезпечними.

Голландські вчені: при переході з сигарет на IQOS ризик раку знижується в 10–25 разів

Простіше кажучи, завданням дослідницької команди було не просто заміряти концентрацію шкідливих речовин, але й оцифрувати їхній вплив на здоров'я.

Результати дослідження: IQOS знижує ризик раку в 10–25 разів і подовжує життя курця мінімум на 5 років.

Лабораторні тести показали, що концентрація спостережуваних канцерогенних речовин в аерозолі IQOS значно нижча, ніж у димі сигарет.

Після серії експериментів і спостережень співробітники Інституту з'ясували, що при використанні IQOS вплив канцерогенних речовин на організм у 10–25 разів нижчий, ніж від сигарет. Більше того, дані досліджень разом із методами комп'ютерного моделювання дозволили визначити, що після переходу із сигарет на IQOS (або іншу систему нагрівання тютюну) середня тривалість життя курця збільшується мінімум на 5 років.

Джерело: оригінальні результати дослідження – у статті "A Method for Comparing the Impact on Carcinogenicity of Tobacco Products: A Case Study on Heated Tobacco Versus Cigarettes".

Самі вчені закликають трактувати результати їхньої роботи відповідально і розумно. Свої висновки дослідницька команда вважає правильними, але просить також брати до уваги, що їх експерименти і моделі стосуються обмеженої території.

У димі сигарети міститься близько 7000 різних хімічних сполук. 63 з них вважаються канцерогенними, тобто здатними спричиняти онкозахворювання. В рамках зазначеного дослідження вчені розглядали лише 8 найбільш небезпечних канцерогенів. Концентрація і вплив інших не оцінювалися. Склад аерозолю IQOS відрізняється від сигаретного диму. Вплив на організм інших речовин не було предметом цього дослідження.

Також вчені уточнюють: використання будь-яких замінників сигарет (кальянів, вейпів, систем нагрівання тютюну, жувального або нюхального тютюну, нікотинових таблеток) не є цілком нешкідливим. Найкращий спосіб убезпечити себе – повністю відмовитися від куріння і вживання нікотину в будь-якій формі.

Проте вони визнають, що для тих, хто все одно має намір продовжувати палити, перехід на IQOS є найкращим рішенням.

Інші дослідження про IQOS: система нагрівання тютюну знижує шкоду для організму і сприяє поліпшенню громадського здоров'я

Робота Національного інституту здоров'я і навколишнього середовища – це не перше схоже дослідження на тему популярної системи нагрівання тютюну IQOS. Вчені інших країн (наприклад, Японії, Німеччини) також доходили аналогічних висновків про те, що аерозоль від систем нагрівання тютюну містить набагато меншу кількість токсичних речовин. А це, своєю чергою, означає потенційно менший ризик розвитку різних захворювань.

Нещодавно ці висновки підтвердили у США. 7 липня FDA (Food and Drug Administration – Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів, США) опублікували заяву з приводу системи нагрівання тютюну IQOS.

Довідка: FDA – це державний орган в США, який відповідає за перевірку та сертифікацію всіх продуктів харчування, медикаментів, тютюнових виробів, ветеринарної продукції, товарів для тварин тощо. Дозвіл FDA – обов'язковий пререквізіт для того, щоб розпочати продаж того чи іншого товару в Сполучених Штатах Америки. FDA керується чи не найсуворішими у світі стандартами і вимогами до якості. Тому уряди інших країн часто спираються на рішення FDA при розробці власного законодавства.

Незалежні дослідження FDA підтвердили, що при використанні IQOS дійсно виділяється значно менше шкідливих речовин порівняно із сигаретним димом. А повний перехід із сигарет на IQOS зменшує шкоду для організму кожного конкретного курця, а також покращує рівень громадського здоров'я в цілому.

Паралельно цій заяві FDA надала IQOS особливий статус продукту з модифікованим ризиком. Це перший електронний пристрій для курців, що отримав такий статус.