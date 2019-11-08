Голий і розпалений: у мережі виклали незвичайне відео із Зеленським

У мережі показали відео з президентом України Володимиром Зеленським, зроблене під час його тренування у залі.

Кадри з'явилися на сторінці Zelenskiy_fans в Instagram. Кадри підписали лаконічно: "Спорт".

За кадром можна почути голос тренера, який підбадьорює Зеленського під час виконання вправи.

Скріншот із відео

Найімовірніше, ролик був знятий ще до вступу на пост президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський показав у мережі селфі, зроблене в Харкові, куди він їздив із робочим візитом 6 листопада.

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