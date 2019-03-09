Голі активістки Femen влаштували переполох на "вулиці червоних ліхтарів": фото 18+

Активістки Femen 8 березня в оголеному вигляді зруйнували паркан на "вулиці червоних ліхтарів" в Гамбурзі.

Як передає Die Welt, вони таким чином висловили протест проти експлуатації жінок і сексуального насильства.

Металевий паркан на Гербертштрассе служить бар'єром для осіб, молодше 18 років, оскільки на 100-метровій вулиці знаходиться безліч напівголих повій, які сидять на вікнах в будівлях.

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Як писав OBOZREVATEL, раніше у Франції гола активістка Femen влаштувала провокацію з президентом США Дональдом Трампом.

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