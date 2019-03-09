|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Голі активістки Femen влаштували переполох на "вулиці червоних ліхтарів": фото 18+

5.8тЧитати матеріал російською

Активістки Femen 8 березня в оголеному вигляді зруйнували паркан на "вулиці червоних ліхтарів" в Гамбурзі.

Як передає Die Welt, вони таким чином висловили протест проти експлуатації жінок і сексуального насильства.

Металевий паркан на Гербертштрассе служить бар'єром для осіб, молодше 18 років, оскільки на 100-метровій вулиці знаходиться безліч напівголих повій, які сидять на вікнах в будівлях.

Новини
Засновниця Femen наклала на себе руки у Парижі
Голі активістки Femen влаштували переполох на "вулиці червоних ліхтарів": фото 18+
Голі активістки Femen влаштували переполох на "вулиці червоних ліхтарів": фото 18+
Голі активістки Femen влаштували переполох на "вулиці червоних ліхтарів": фото 18+
Голі активістки Femen влаштували переполох на "вулиці червоних ліхтарів": фото 18+

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Франції гола активістка Femen влаштувала провокацію з президентом США Дональдом Трампом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Німеччина
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
12
Смішно
3
Цікаво
5
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Логика хохлуш впечатляет. они таким образом выразили протест против эксплуатации женщин и сексуального насилия. Так забор и был построен чтобы оградить проституток от наиболее агрессивных и озабоченных юных особей мужского пола. А если нет забора - хватай шлюху и тащи в кусты.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наші блоги