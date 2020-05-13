Єдиним успішним методом боротьби з поширенням коронавірусу є жорсткий карантин.

Як передає "Гордон", про це йдеться в блозі керівника Асоціації медичних центрів Ізраїлю МЕДЕС Романа Гольдмана.

Він зазначив, що безробіття через карантин не таке страшне, як смерті людей, тому в розпал епідемії вкрай необхідно діяти жорстко, навіть якщо такі заходи викликають обурення у суспільства.

"Безробітним можна допомогти, є допомоги, виплати тощо – небіжчику вже нічим не допоможеш. Економіка відновиться, повільно, може, не відразу. А мертвих не оживиш. Багато хто сперечається про "моделі". Так ось, єдина дієва модель – жорсткий карантин, маски, дистанція, тотальна заборона на пересування. Шведська модель, на жаль, не спрацювала – у них померлих більше, ніж тих, хто одужав. Про білоруську модель навіть писати не хочеться, немає цензурних слів. Ті, хто запізнився, – Росія, США – зараз тільки проходять пік.

Про "це звичайний грип" запам'ятайте тільки один факт – в Італії вперше від часів Другої світової перед лікарем стояв жахливий вибір: у тебе п'ятеро хворих, усі у тяжкому стані, а апарат ШВЛ тільки один. От і вибирай, кого інтубувати – інші з великою часткою ймовірності помруть", – розповів він.

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, раніше український лікар, який пройшов "коронавірусне пекло" в Італії, обурився карантином в Україні, порівнявши його з тими заходами, на які пішли італійці.