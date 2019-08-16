Гола жінка, пінгвіни та шаурма: в мережі спливли свіжі фото з Офісу президента

У новій будівлі Офісу президента Володимира Зеленського будуть висіти картини відомих українських художників.

На полотнах зображені сюжети з різними тематиками, від голих жінок до пінгвінів та шаурми.

"Розумію ваш інтерес до вибору президентом (особисто) і його найближчим оточенням картин сучасних, в основному, молодих художників з колекції Музею історії Києва для подання їх в Офісі президента України", – повідомила в Facebook замдиректора музею Тетяна Костенко.

Вона зазначила, що на стінах в ОПУ висітимуть роботи авторства Олени Придувалової, Юлії Полякової, Ольги Адам, Юрія Шаповала, Романа Мініна, Олексія Аполлонова, Анастасії Крайневої та Олексія Кондакова.

офіс президента Facebook \ Тетяна Костенко

офіс президента Facebook \ Тетяна Костенко

офіс президента Facebook \ Тетяна Костенко

офіс президента Facebook \ Тетяна Костенко

офіс президента Facebook \ Тетяна Костенко

офіс президента Facebook \ Тетяна Костенко

офіс президента Facebook \ Тетяна Костенко

офіс президента Facebook \ Тетяна Костенко

офіс президента Facebook \ Тетяна Костенко

офіс президента Facebook \ Тетяна Костенко

офіс президента Facebook \ Тетяна Костенко

офіс президента Facebook \ Тетяна Костенко

офіс президента Facebook \ Тетяна Костенко

офіс президента Facebook \ Тетяна Костенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова Адміністрація президента переїде в Український дім на Європейській площі Києва і буде називатися Офіс президента.

Відзначимо, що Офіс президента не обговорювали з КМДА можливість створення на Європейській площі пішохідної зони.

Також Зеленський видав указ, яким реорганізував і скоротив чисельність співробітників Офісу президента.

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