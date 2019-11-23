"Годували свиней трупами": опубліковано невідомі раніше фото Голодомору

У мережі опублікували невідомі раніше фото Голодомору 1932-133 років, які було зроблено австрійським інженером Олександром Вінербергером, працювавшим на харківському заводі "Пластмас".

Відповідні кадри з тодішньої столиці радянської України надала його правнучка Самара Пірс, передає "Радіо Свобода".

Влада вилучала і знищувала всі фотодокази, що свідчили про Голодомор, і лише одиницям вдавалося зберегти кадри. Серед них опинився і Винербергер, чиї фото стали ілюстрацією жахливого штучного голоду.

"Братські могили для голодуючих", під Харковом, 1933 рік Фото: Олександр Винербергер, перша публікація

Деякі маловідомі знімки було оприлюднено в книзі спогадів "Важкі часи. 15 років інженера в радянській Росії. Правдива розповідь", яка вийшла німецькою мовою у 1939 році. Уточнюється, що три розділи було присвячено Голодомору в Україні.

"Черга за чорним хлібом", Харків, 1933 рік Фото: Олександр Винербергер

"Голод набирав обертів. Взимку (1933 року) у віддалених місцях та криницях все частіше знаходили трупи дітей, переважно шкільного віку. Бродячі банди вбивали цих нещасних, щоб продати їхній одяг на базарі. Жінка поховала свою дитину, яка загинула від виснаження, на цвинтарі. Помираючи, дитя притиснуло до своїх грудей маленьку ляльку. Їх так разом і поховали. Два тижні по тому жінка випадково побачила цю ляльку на базарі. Вона викликала міліцію – і всі дізналися жахливу історію. Місяцями охоронець кладовища годував своїх свиней трупами і мав великий попит на свою свинину", – згадував Винербергер.

"Російська молодь просить хліба". Харків. Фото: Олександра Вінербергер, книга "Hart auf hart

"Мати зі своїми голодними дітьми", Харків, 1933 рік Фото: Олександр Винербергер. Авторські права: Самара Пірс

"Крим, який ти гарний". Вересень 1933 року Фото: Олександр Винербергер, перша публікація. Власник Самара Пірс

"Селяни-втікачі масово розбивають табори на вулицях і площах", Харків Фото: Олександр Винербергер, ілюстрація "Hart auf hart. 15 Jahre Ingenieur in Sowjetrußland. Ein Tatsachenbericht, Salzburg 1939"

"Сільський будинок у Україні, жителі якого померли від голоду в 1933 році", Околиці Харкова Фото: Олександр Винербергер

"Труп померлого від голоду на вулиці", Центр Харкова, 1933 рік Фото: Олександр Винербергер, перша публікація. Власник Самара Пірс

"Черга за хлібом на харківському ринку в 1933 році. На фронтоні закритого магазину, як знущання, малюнок соковитих фруктів, які тут продавалися" Фото: Олександр Винербергер

Крим, вересень 1933 Фото: Олександр Винербергер, перша публікація

"Труп померлого від голоду на вулиці", Харків, 1933 рік Фото: Олександр Винербергер

"Магазин для іноземців і наш автомобіль BMW перед ним", Харків, 1933 рік Фото: Олександр Винербергер

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні щорічно 23 листопада вшановують пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років, коли мільйони українців було знищені тоталітарним комуністичним режимом. Як і які проходять заходи в країні, можна дізнатися в нашому матеріалі.

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