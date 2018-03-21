Годували дітей мишачим послідом: скандал на Прикарпатті отримав продовження

У селі Яблунька Івано-Франківської області після скандалу із зіпсованою їжею з дитсадка "Едельвейс" звільнили трьох співробітників - завідуючу, медсестру і завскладом.

Богородчанська районна адміністрація створила комісію для вивчення якості харчування дітей у всьому районі. Глава Богородчанської РДА Франку Єжак взяв на себе контроль за роботою комісії, пише ТСН.

Комісія повинна відзвітувати про виконану роботу у вересні 2018 року.

"Висновок комісії на основі виїзду і висновків перевірки працівниками Держпродпотребслужби і згідно з протоколом комісії: звільнити працівників усіх трьох, сьогоднішнім числом, завідувачку дитсадка, медсестру і завскладом; усунути виявлені порушення у садку і перевірити стан харчування у всіх освітніх установах району", - повідомила депутат обласної ради Марія Рудик.

Крім розпорядження щодо поліпшення санітарних умов на кухні дитсадка, там також проводять заходи з дератизації - знищення гризунів. У зв'язку з цим, батьки зараз не водять дітей у дитсадок.

Нагадаємо, в одному зі складських приміщень дитсадка з грубим порушенням санітарних норм прямо на підлозі зберігалися овочі та борошно з мишачим послідом, крупи без терміну придатності, зіпсовані чай і кисіль.

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