День смеха.

День смеха (он же согласно Википедии, и день дурака) отмечается в странах бывшего СССР, Европы и Северной Америки 1 апреля.

И тут мы, Украина, все-таки переломили традицию, вместе с декоммунизацией получив свой, отдельный день "смеха" - 21 апреля. И было бы неплохо, если бы дело ограничилось розыгрышем - мы (нас) вот так всю страну разыграли.

- Ребята, а мы можем договориться с Россией, и перестанут стрелять!

- Класс! А давайте!

- А мы еще и миротворцев туда введем. Порох же на войне зарабатывает - а мы введем!

- Супер! Вы нам еще зарплаты повысьте!

- А легко!

- Ура! И пенсии тоже?

- Да само собой!

- Что, и у барыги все отберете и поделите?

- Зуб даем!

- И посадите?

- Да!

- И повесите? Он же, барыга, нам жить нормально не дает. Только из-за него, заразы, у нас так денег мало.

- Посмотрим, что можно сделать.

- Тогда вообще зашибись. Мы за вас голосуем. Только за вас. Все наши 73%. Как за родных...

А за первые полгода, кажется, из казны исчезли миллиарды гривен. Куда исчезли? И откуда они там взялись, если ничего не было - все ведь в 2019-м досталось в "разрушенном состоянии"?

- Чтобы каждый учитель жил как президент...

- Чтобы каждый президент - как простой учитель...

- Ага...

- Чтобы инвестиции в Украину лились рекой...

И просто кто-то не знал, протягивая руки за булавой, что во время боевых действий к нам УЖЕ шли инвестиции. И что во время "разрухи" и разгула "барыг" у нас УЖЕ строились новые заводы. Да, и дорожный фонд (кстати, как он там сегодня поживает?) И денежка в местном бюджете на школу и садик (что-то о ней сегодня ничего не слышно). И аэропорты, ленточки перед которым перерезает тот, который просто присвоил себе чужую работу, потому что подошел срок сдачи в эксплуатацию.

- А армия?

- Что "армия"? Областные советы, возьмите себе военные части на баланс, кормить нечем, коронавирус же...

И то, что в самые тяжелые дни войны кормить армию было чем, а нагрузка была не менее слабая, чем этот вездесущий вирус, как-то уже не вспоминается.

Вот такой он, специфический, "высокоинтеллектуальный", украинский (!) день смеха. Хотя правильнее сказать все же - день дурака. Потому что в связке дурак-дилетант - не могло появиться иного результата, чем тот, который мы имеем.

А вообще, друзья, прорвемся. Иначе и быть не может.