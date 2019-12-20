Новогоднюю елку накануне наступления 2020 года Белой Металлической Крысы украшаем игрушками в серебряных, золотых, белых, бежевых и синих тонах.
Год Крысы - плодородный год, поэтому, наряжая елку, можно усилить свою энергию богатства и загадать личные желания, а также притянуть в свою жизнь те блага и ситуации, о которых вы мечтаете.
Например, если вы мечтаете о недвижимости - повесьте фигурку дома, хотите приобрести автомобиль - повесьте игрушку авто или карету. Парные птички принесут любовь, фигурка ребенка - беременность, можно вешать предметы быта или украшения, если хотите, чтобы в 2020 году их у вас стало больше или они появились в вашей жизни.
Также повесьте конфеты, мандарины, прикрепите пару купюр - символ богатства и процветания, желательно с цифрой 2, например 2, 20, 200 гривен или подойдет любая валюта с этими цифрами (только помните, что деньги должны быть современными).
Когда будете разбирать елку, последнюю игрушку, которую снимите, оставьте у себя и не прячьте ее, она будет символизировать исполнения желания, а ее форма и цвет расскажет о том, что вас ожидает в новом году. Держите ее на видном месте в своем доме, а в конце 2020 года просто повесьте ее на улице на дерево или елку.
Наряжая елку, можно усилить энергию богатства и загадать желания
Место расположения елки в доме имеет большое значение для привлечения благополучия, итак:
• юго-восток: материальное благополучие, достаток, денежная прибыль;
• восток: гармония в семье, взаимопонимание, домашний уют;
• юг: общественное признание, слава;
• запад: пополнение в семье, рождение детей;
• север: профессиональные достижения, продвижения по карьерной лестнице, успехи в работе;
• северо-восток: новые знания, мудрость;
• северо-запад: интересные путешествия, приключения, встречи с единомышленниками;
• юго-запад: гармоничные личные отношения, счастливый брак, удача в сфере любви.
Если наряженную елку в 2020 году разместите в центре помещения, она станет символом крепкого здоровья и жизненной сил, т. к. в этом месте концентрируется положительная домашняя энергетика.
Я поздравляю всех с Новым 2020 годом и желаю мира и благополучия, здоровья и процветания, и конечно же, исполнения ваших заветных желаний!
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