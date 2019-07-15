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"Гниле нутро": українець показав суть СРСР у яскравій карикатурі

23т Читати матеріал російською

Український художник Андрій Петренко опублікував нову карикатуру, в якій показав жорстокість і брехню СРСР як держави.

Своєю роботою він поділився на особистій сторінці у Twitter. На малюнку зображено дві відірвані людські руки, насаджені на колючий дріт (ймовірно, він символізує репресії і табори). Ці руки тримають символ зниклої країни – серп і молот.

"Гниле нутро СРСР", – йдеться у короткому підписі до малюнка. Примітно, що він намальований на червоному тлі, що нагадує бризки крові.

СРСР

СРСР

Twitter Андрія Петренка

Новини
"Скасування" проспектів Бандери і Шухевича у Києві показали влучною карикатурою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петренко яскраво обіграв вплив пропаганди на людей в карикатурі. На ній він зобразив варіацію на відомий буддистський символ з трьома мавпами. Однак замість них на малюнку зображені три людських силуети із закривавленими очима, ротом і вухами.

Також художник висміяв 23 лютого – День захисника вітчизни, який скасований в Україні, зробивши красномовний натяк про агресію Росії в Україні.

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Особа
Андрій Петренко
Місце
Україна
Тег
СРСР
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Сколько не приглядывался к этому "произведению", так и не увидел "две оторванные руки, насаженные на колючую проволоку"! Обкуренный абос продолжает жить в своем паралельном мире. А рисунок - это фрагмент скульптуры "Рабочий и колхозница", так как его видит афтар.
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Sweet Kir
Sweet Kir
Может,"Гнилой маляр"- лучше подходит?
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
чушь собачая сорок лет практически при Союзе прожить пощастливилось,в партии не состоял,в активистах тоже,честно работал и нормально жил,сегодня полная п.да.для простого народа..
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