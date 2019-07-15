"Гниле нутро": українець показав суть СРСР у яскравій карикатурі

Український художник Андрій Петренко опублікував нову карикатуру, в якій показав жорстокість і брехню СРСР як держави.
Своєю роботою він поділився на особистій сторінці у Twitter. На малюнку зображено дві відірвані людські руки, насаджені на колючий дріт (ймовірно, він символізує репресії і табори). Ці руки тримають символ зниклої країни – серп і молот.
"Гниле нутро СРСР", – йдеться у короткому підписі до малюнка. Примітно, що він намальований на червоному тлі, що нагадує бризки крові.
СРСР
Twitter Андрія Петренка
Гниль нутро # ссср... https://t.co/YlH1uwWlcZ pic.twitter.com/dld0LZVHSr- #Petrenko Andryi (@Petrenko_Andryi) 15 липня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петренко яскраво обіграв вплив пропаганди на людей в карикатурі. На ній він зобразив варіацію на відомий буддистський символ з трьома мавпами. Однак замість них на малюнку зображені три людських силуети із закривавленими очима, ротом і вухами.
Також художник висміяв 23 лютого – День захисника вітчизни, який скасований в Україні, зробивши красномовний натяк про агресію Росії в Україні.
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