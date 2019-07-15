"Гниле нутро": українець показав суть СРСР у яскравій карикатурі

Український художник Андрій Петренко опублікував нову карикатуру, в якій показав жорстокість і брехню СРСР як держави.

Своєю роботою він поділився на особистій сторінці у Twitter. На малюнку зображено дві відірвані людські руки, насаджені на колючий дріт (ймовірно, він символізує репресії і табори). Ці руки тримають символ зниклої країни – серп і молот.

"Гниле нутро СРСР", – йдеться у короткому підписі до малюнка. Примітно, що він намальований на червоному тлі, що нагадує бризки крові.

СРСР Twitter Андрія Петренка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петренко яскраво обіграв вплив пропаганди на людей в карикатурі. На ній він зобразив варіацію на відомий буддистський символ з трьома мавпами. Однак замість них на малюнку зображені три людських силуети із закривавленими очима, ротом і вухами.

Також художник висміяв 23 лютого – День захисника вітчизни, який скасований в Україні, зробивши красномовний натяк про агресію Росії в Україні.

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