Глюкометр виявився ефективним у діагностиці коронавірусу

Учені Каліфорнійського університету в Сан-Дієґо (США) запропонували використовувати глюкометр для діагностики коронавірусу. Вони розробили систему, яка ефективно визначає зараження за допомогою мінімальної кількості реактивів і маніпуляцій.

Якщо пацієнт хворий, то прилад показує рівень цукру, який безпосередньо пов'язаний із концентрацією вірусного білка в слині, йдеться в науковій статті, опублікованій на сайті Medrix.

За словами фахівців, такий тест володіє стовідсотковою точністю і його можна використовувати в домашніх умовах. Крім того, сама технологія може бути застосована для діагностики інших захворювань.

Зазначається, що за клінічних випробувань глюкометр виявляв інфекцію SARS-CoV-2 у слині пацієнта протягом однієї години з 100%-ю чутливістю.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікарка із Дніпра Світлана Сарай розповіла, що найчастіше в реанімацію з COVID-19 потрапляють люди із зайвою вагою, цукровим діабетом і будь-якою органною недостатністю або їх поєднанням. Більшість із цих пацієнтів помирає.