Глюкометр виявився ефективним у діагностиці коронавірусу

Карина Бондаренко Суспільство 03:40, 20.10.2020

Учені Каліфорнійського університету в Сан-Дієґо (США) запропонували використовувати глюкометр для діагностики коронавірусу. Вони розробили систему, яка ефективно визначає зараження за допомогою мінімальної кількості реактивів і маніпуляцій.

Якщо пацієнт хворий, то прилад показує рівень цукру, який безпосередньо пов'язаний із концентрацією вірусного білка в слині, йдеться в науковій статті, опублікованій на сайті Medrix.

За словами фахівців, такий тест володіє стовідсотковою точністю і його можна використовувати в домашніх умовах. Крім того, сама технологія може бути застосована для діагностики інших захворювань.

Зазначається, що за клінічних випробувань глюкометр виявляв інфекцію SARS-CoV-2 у слині пацієнта протягом однієї години з 100%-ю чутливістю.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікарка із Дніпра Світлана Сарай розповіла, що найчастіше в реанімацію з COVID-19 потрапляють люди із зайвою вагою, цукровим діабетом і будь-якою органною недостатністю або їх поєднанням. Більшість із цих пацієнтів помирає.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Поїзд Львів-Київ зупинили через двох неадекватних дівчат: вони бігали голими і кричали. Відео

В Україні від COVID-19 померла 8-річна дитина: "згоріла" в лікарні за дві доби

Донька ветерана Микитенка, який вчинив самоспалення, наполягла на зустрічі із Зеленським

Зеленського оточує багато людей, які працюють на Росію, – Смешко

Чому депутатам маски закуповує держава, а школярам повинні батьки?