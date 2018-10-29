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Глядачі кричали "браво": в Криму на фестивалі співали українські пісні

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В окупованому Севастополі на конкурсі народної пісні "Співаю тобі, мій Севастополю" виконували українські пісні.

Як повідомляє Крим.Реалії, репертуар виконавців ряснів піснями про козаків і Росію, українських пісень співали менше, ніж минулого року.

Зокрема, народний хор будинку культури з Алупки виконав пісню "Рідна мати моя", глядачі аплодували і кричали "браво".

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Глядачі кричали "браво": в Криму на фестивалі співали українські пісні
Глядачі кричали "браво": в Криму на фестивалі співали українські пісні

За інформацією організаторів, на участь у конкурсі подали заявки 36 самодіяльних колективів із Сімферополя, Бахчисараю, Феодосії, Ялти, Алупки, Судака.

Керівник одного з кримських творчих колективів на умовах анонімності розповів, що музичним колективам "рекомендують вчити більше пісень патріотичної спрямованості" і що на подібних заходах у Криму не вітається поява в репертуарі пісень українською мовою.

На думку хормейстера, "музичний лад українських пісень зачасту кращий, в поєднанні з мелодійною мовою виходить хороший твір. Виховання смаку на українських піснях краще, ніж на веселих козацьких".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в центрі Сімферополя невідомі музиканти виконали хіт рок-групи "Океан Ельзи".

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Місце
Україна
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