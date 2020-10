GloblalMoney стала постачальником сервісів Wargaming для мобільних операторів в Україні

Компанія GlobalMoney стала ексклюзивним постачальником ігрових сервісів Wargaming для мобільних операторів України. З жовтня 2020 року система GlobalMoney обробляє всі платежі, що надходять із балансу мобільних номерів, для поповнення ігрових акаунтів World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships і інших продуктів одного з найвідоміших розробників ігор у світі.

Як зазначає пресслужба GlobalMoney, з 12 жовтня можливість оплати ігор стала доступна для клієнтів одного з найбільших операторів мобільного зв'язку – компанії "Київстар".

Для реалізації цієї можливості було проведено масштабну спільну роботу фахівців GlobalMoney, представників мобільного оператора і розробників Wargaming. У межах підготовки фахівців довелося перебудувати алгоритми роботи кожної зі сторін. Це зробить роботу сервісу швидшою і стабільнішою.

"Ми завжди прагнемо до того, щоб наші гравці отримували задоволення від гри, а сам процес був зручним і комфортним. З огляду на популярність продуктів Wargaming в Україні ми раді, що в користувачів є можливість здійснювати покупки в наших іграх різними зручними способами. Зокрема – з мобільного балансу завдяки сервісам GlobalMoney", – заявив Адамос Саввідес, Head of Global Payments компанії Wargaming.

Нині компанія GlobalMoney активно працює над технічною інтеграцією з іншими мобільними операторами.

"Те, що Wargaming – один із найпопулярніших розробників ігор у світі – вибрав компанію GlobalMoney як партнера, для нас не тільки сигнал про те, що ми рухаємося в правильному напрямку, але і стимул розвиватися ще ефективніше, – каже Денис Забарний – генеральний директор компанії Global Money – Уже найближчим часом ми представимо низку нових сервісів, які зроблять роботу наших клієнтів простішою і зручнішою".

Міжнародна платіжна система GlobalMoney понад 10 років на ринку. Основну частину проєктів компанії сфокусовано на роботі з операторами мобільного зв'язку, торговельними мережами, банками та іншими фінансовими установами. У межах системи електронних грошей GlobalMoney створено понад 80% українських електронних гаманців. Серед партнерів компанії GlobalMoney – банки ПриватБанк, Монобанк, банк Альянс, Альфа-Банк, ПУМБ; оператори: Київстар, Vodafone, Лайфселл, "Укрпошта", роздрібна мережа "АЛЛО", мережа заправних станцій WOG та інші.

Wargaming – один із найбільших світових видавців і розробників на ринку free-to-play MMO. Сьогодні компанія, заснована в 1998 році, має офіси у всьому світі й налічує 5000 співробітників.

Аудиторія ігор Wargaming, зокрема флагманські проєкти World of Tanks і World of Warships, охоплює більше ніж 200 мільйонів користувачів на всіх великих ігрових платформах.