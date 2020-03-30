Хірург Ілля Ємець, якого 30 березня звільнили з посади голови МОЗ, закликав політиків відкласти всі суперечки і об'єднатися в боротьбі з коронавірусом.

Прощальну заяву було опубліковано пресслужбою МОЗ увечері в понеділок. Ємець розповів про власні успіхи як лікаря і зазначив, що і далі продовжить рятувати людські життя.

Він наголосив, що життя людини є найбільшою цінністю, тому закликав суспільство об'єднатися і дати бій COVID-19.

Також він закликав українців берегти своє здоров'я, прислухатися і поважати лікарів, які борються за їх життя і робили це задовго до пандемії.

Ілля Ємець МОЗ

Публікуємо повне звернення Ємця після відставки:

Шановні українці!

Відколи я прийшов на посаду міністра, я відверто казав, що є фаховим лікарем та медичним управлінцем, що я прийшов із чітким баченням реформи охорони здоров'я, яка мала завершитися запровадженням державного медичного страхування. Адже це продовження існуючої реформи, з деякими еволюційними змінами та елементами передового світового досвіду, це система, яка працює за принципом win-win як для пацієнтів, так і для лікарів.

Ми тільки почали роботу у цьому напрямку. Втім, основні зусилля одразу довелося кинути на боротьбу з коронавірусом. І я дуже добре усвідомлюю, що таке боротьба за порятунок людських життів.

Я рятую життя людей всю свою професійну кар'єру. Я починав, коли відсоток смертності від операцій становив близько 24%, коли кожній четвертій родині доводилося сповіщати гірку звістку. За час роботи нам вдалося зменшити цей відсоток до 1%. Я знаю, про що говорю. З 2003 року моя клініка є взірцем навіть за міжнародними стандартами, в ній ми однаково допомагаємо дітям і літнім людям.

Життя людини є моїм основним пріоритетом не лише останні 25 днів. Це моє кредо на все життя.

Люди найважливіші. А для їх порятунку особливої ваги набуває професія лікарів. Лікарі перебувають в епіцентрі хвороби. Щодня вони виходять на роботу і ризикують власним життям, щоб урятувати ваші. Приклад заражених медичних працівників на Тернопільщині – яскраве тому підтвердження. Тож я дуже прошу всіх українців: поважайте та бережіть лікарів, чітко виконуйте їхні поради та рекомендації! Саме від них залежить доля мільйонів людей.

Так склалося, що від сьогодні рішенням парламенту мої повноваження як Міністра охорони здоров'я припинено. Я приймаю цей вибір і надалі зосереджу свої зусилля на порятунку людських життів, як професійний лікар та керівник медичної установи.

Звертаючись до політиків та народних обранців, хочу нагадати, що людина, її життя і здоров'я є найвищою цінністю нашої держави. Це і є справжній сенс роботи держави. Завжди пам'ятайте, що політичні чвари минуть, а втрачені людські життя не повернеш.

У ці важкі часи не мають жодного значення чиїсь особисті політичні амбіції. Тому прошу відкласти всі суперечки, розбіжності та політичні ігрища й дати рішучий бій справжньому, невидимому ворогові — коронавірусу. З першого дня на посаді я попереджав про серйозність загрози від COVID-19. Сьогодні, я сподіваюсь, цю загрозу повністю усвідомили всі, як представники влади, так і прості люди.

Тому я бажаю відповідальним посадовим особам мудрості приймати в ці нелегкі часи правильні та сміливі рішення. І всім українцям бажаю бути здоровими!

Бережіть себе та своїх близьких. Борітеся - поборете!

Як писав OBOZREVATEL, 30 березня на пост міністра охорони здоров'я був призначений Максим Степанов, колишній глава Одеської ОДА та хірург за освітою.

Пізніше сам Ємець в одному з коментарів заявив, що його звільнення пов'язане з колишньою в.о. голови МОЗ Уляною Супрун.

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