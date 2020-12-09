Главу МАУ Дихне визнали кращим антикризовим менеджером в Україні

Главу авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євгена Дихне визнали кращим антикризовим менеджером за версією журналу "Топ-100. Рейтинги найбільших".

Як повідомляє delo.ua, результати рейтингів кращих управлінців 2020 року журнал опублікував у листопаді. Відзначається, що Дихне отримав першість, оскільки свого часу йому вдалося повернути прибутковість аеропорту "Бориспіль", а також зберегти МАУ в період пандемії.

Кандидати на номінації оцінювалися за п'ятьма критеріями: ефективне управління, емоційний інтелект, впровадження інновацій, стратегічне мислення, антикризове управління.

Під час отримання премії глава МАУ зазначив, що його головним правилом в управлінні авіакомпанією є ефективність.

"Я завжди трепетно ставлюся до бізнесу, яким керую. Ефективність – моє головне правило, однак, виявляється, ефективність іноді карається", – сказав Дихне.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро розслідує умови надання оренди в аеропорту "Бориспіль" у період, коли ним керував Дихне. Однак експерти впевнені: ця справа – "абсурд українського законодавства".

Як зазначив доктор політичних наук, політичний експерт Валентин Якушик в інтерв'ю виданню "Гордон", в подібних випадках керівників державних підприємств України, які пропонують ефективні рішення для своїх компаній, можуть переслідувати через "зашкарублість" українського законодавства.

Зі свого боку економічний експерт Юрій Гаврилечко заявив, що претензії до глави авіакомпанії сумнівні – у 2016 році, коли Дихне очолював аеропорт "Бориспіль", він входив в рейтинги найкращих топ-менеджерів України, випереджаючи багатьох керівників від приватного бізнесу.

На його думку, претензії до Дихне з боку правоохоронців є наслідком застарілого законодавства, яке регулює відносини оренди, а також відсутність злагодженої взаємодії між органами державної влади, державними підприємствами, ФДМ й АМКУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, компанія "Міжнародні Авіалінії України" звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням підтримки авіаційної галузі в період пандемії COVID-19.