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18 квітня • оновлено в 17:11
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ГлаваУПЦ МП Онуфрій здоровий! У церкві поставили крапку в питанні

1.9т
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Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій і керуючий справами церкви митрополит Антоній не хворі на коронавірус і проведуть великодні богослужіння в храмах Києва. Зараз обидва священнослужителі готуються до святкової літургії. Про це повідомляє Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій і митрополит Антоній (Паканич)

Предстоятель УПЦ МП Онуфрій і митрополит Антоній (Паканич)

Згідно з повідомленням, предстоятель УПЦ МП Онуфрій абсолютно здоровий і не має жодних симптомів вірусних захворювань.

"Архіпастир проведе Великодню літургію в ніч на 19 квітня в своїй резиденції в Свято-Пантелеймонівському монастирі Феофанії, де він проводить богослужіння протягом всього Великого Посту. Такі запобіжні заходи пов'язані з карантинними обмеженнями і спрямовані на уникнення скупчення великої кількості прихожан, які бажають бути присутніми на Великодній літургії на чолі з Предстоятелем УПЦ", - зазначено в повідомленні.

В інформаційному відділі УПЦ МП також нагадали, що Онуфрій закликав усіх віруючих ретельно дотримуватися умов карантину.

Не відповідають дійсності і чутки про хворобу керуючого справами УПЦ МП Антонія.

"Керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич) у Великодню ніч очолить богослужіння в одному з храмів Києво-Печерської Лаври. У своєму суботньому святковому відеозверненні до віруючих митрополит Антоній підтвердив, що здоровий, почувається добре і перебуває в своїй келії в Києво Печерської Лаврі ", – повідомили в Інформвідділу УПЦ МП.

Прес-служба церкви також процитувала слова самого Антонія.

"Всі ми сьогодні готуємося до Пасхи Христової і духовно, і тілесно, і я теж готуюся: перебуваю в своїй келії в Києво-Печерській лаврі і сподіваюся сьогодні служити нічну літургію в одному з храмів нашої лаври. А зараз готуюся до освячення великоднього кошика. Бажаю і всім вам, дорогі брати і сестри, не сумувати, бо Христос воскрес заради спасіння кожної людини. Пасхальна радість хай буде тією серцевиною, яка дасть нам сили боротися за своє життя і перемагати хвороби та віруси. З наступаючим Великоднем Христовим!", - цитує Антонія інформаційний відділ УПЦ МП.

У повідомленні також зазначили, що під час Великодньої літургії обидва митрополити будуть молитися про припинення коронавірусної епідемії в Україні. І повідомили, що Благодатний Вогонь з Єрусалима в Україну прибуде увечері 18 квітня: за ним знову полетів чартерний авіарейс нардепа Вадима Новинського.

"Після 20:00 представники єпархій та віруючі УПЦ зможуть запалити свічки від лампадки з Благодатним Вогнем у Свято-Воскресенському (афганському) храмі Києва, в якому вже вжито необхідних заходів для того, щоб роздача Вогню відбувалася з дотриманням безпечної дистанції меду віруючими і належних заходів безпеки", - підкреслили в УПЦ МП.

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Теми
Карантин в Україні Коронавірус Великдень
Особа
митрополит Онуфрій
Місце
Україна
Теги
УПЦ МП карантин
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wint wint
wint wint
С ума уже посходили с этим коронавирусом)))
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Слава Богу
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Pollak John
Pollak John
зараза к заразе не пристаёт .(ц)
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Суспільство

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