Глава Закарпатської облради заявив про 5 тис. заражених коронавірусом

Реальна кількість тих, хто заразився коронавірусом у Закарпатській області може досягати 5 тис. осіб.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як заявив у Facebook глава Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс, в області зараз близько 5 тис. інфікованих, які "щомиті сіють вірус".

За його словами, районні лікарні не готові до масового надходження хворих і сподіваються на одну інфекційну лікарню, в якій всього 70 ліжок.

Михайло Рівіс розповів про неготовність закарпатських лікарень

"У світі під палати переобладнують стадіони і торгові центри. А у нас навіть запасу ліжок немає, білизни і матраців, я не кажу про ліки і професійне обладнання", – підкреслив Рівіс.

Він додав, що медики в області не мають засобів індивідуального захисту.

Facebook Михайла Рівіс

Facebook Михайла Рівіс

Як писав OBOZREVATEL, за офіційними даними на 29 березня, в Закарпатській області 20 осіб заразилися коронавірусом COVID-19.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!