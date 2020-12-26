Глава ВООЗ попередив світ про загрозу нових пандемій

Пандемія коронавірусу COVID-19 може бути не останньою, тому державам необхідно працювати в сфері охорони здоров'я, щоб бути готовими до нових надзвичайних ситуацій.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус, передає AFP.

Як зазначив Гебреісус, спроби зберегти здоров'я людей будуть невдалими без рішення таких масштабних проблем, як глобальне потепління і захист тварин.

Глава ВООЗ також засудив недалекоглядні витрати в зв'язку зі спалахами хвороби в зв'язку з тим, що не робиться жодних заходів з підготовки до чергового спалаху.

Він зазначив, що люди не готові до пандемій, про що йшлося в звіті Ради з моніторингу глобальної готовності ще у вересні 2019 року.

"Пандемія висвітлила тісний зв'язок між здоров'ям людей, тварин і планети", – сказав Гебреісус. Глава ВООЗ дійшов висновку, що COVID-19 несе наслідки для суспільства і економіки, що далеко виходять за межі самої хвороби.

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