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5 травня • оновлено в 11:52
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Глава ВООЗ назвав найнадійніший спосіб профілактики коронавірусу: доступний усім

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Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що найнадійнішим способом захиститися від коронавірусу є миття рук.

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Із такою заявою він виступив у понеділок, 4 травня, на брифінгу у Женеві.

"Просте миття рук може стати вододілом між життям і смертю, і воно залишається одним із найважливіших заходів громадської охорони здоров'я для захисту людей, сімей та громад від захворювання CОVID-19 і багатьох інших хвороб", – зазначив глава ВООЗ.

Глава ВООЗ назвав найнадійніший спосіб профілактики коронавірусу

Глава ВООЗ назвав найнадійніший спосіб профілактики коронавірусу

Гебреєсус додав, що у трьох мільярдів людей на планеті немає водопостачання в будинках і відсутнє мило. Він закликав різко збільшити інвестиції в мило, доступ до води і мийних засобів на основі спирту, щоб знизити темпи пандемії.

Глава ВООЗ закликав не забувати про соціальну дистанцію між людьми та необхідність продовжувати проводити тестування й лікування усіх хворих і виявляти всіх, хто контактував із хворими.

"Цей вірус залишиться з нами надовго, тому треба разом розробляти і ділитися засобами для боротьби з ним", – резюмував Гебреєсус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі заявили, що основним безпомилковим способом виявлення хворих на коронавірус є комп'ютерна томографія (КТ) легенів.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Тедрос Аданом Гебреєсус
Тег
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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