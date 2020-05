Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що найнадійнішим способом захиститися від коронавірусу є миття рук.

Із такою заявою він виступив у понеділок, 4 травня, на брифінгу у Женеві.

"Просте миття рук може стати вододілом між життям і смертю, і воно залишається одним із найважливіших заходів громадської охорони здоров'я для захисту людей, сімей та громад від захворювання CОVID-19 і багатьох інших хвороб", – зазначив глава ВООЗ.

Гебреєсус додав, що у трьох мільярдів людей на планеті немає водопостачання в будинках і відсутнє мило. Він закликав різко збільшити інвестиції в мило, доступ до води і мийних засобів на основі спирту, щоб знизити темпи пандемії.

Глава ВООЗ закликав не забувати про соціальну дистанцію між людьми та необхідність продовжувати проводити тестування й лікування усіх хворих і виявляти всіх, хто контактував із хворими.

"Цей вірус залишиться з нами надовго, тому треба разом розробляти і ділитися засобами для боротьби з ним", – резюмував Гебреєсус.

"Tomorrow is #HandHygiene Day - a reminder of the importance of clean hands for #healthworkers, and for all of us.



At the same time, we must remember that millions of people around the world are not able to practice this most basic of precautions "- @DrTedros