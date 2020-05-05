Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що найнадійнішим способом захиститися від коронавірусу є миття рук.

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Із такою заявою він виступив у понеділок, 4 травня, на брифінгу у Женеві.

"Просте миття рук може стати вододілом між життям і смертю, і воно залишається одним із найважливіших заходів громадської охорони здоров'я для захисту людей, сімей та громад від захворювання CОVID-19 і багатьох інших хвороб", – зазначив глава ВООЗ.

Глава ВООЗ назвав найнадійніший спосіб профілактики коронавірусу

Гебреєсус додав, що у трьох мільярдів людей на планеті немає водопостачання в будинках і відсутнє мило. Він закликав різко збільшити інвестиції в мило, доступ до води і мийних засобів на основі спирту, щоб знизити темпи пандемії.

Глава ВООЗ закликав не забувати про соціальну дистанцію між людьми та необхідність продовжувати проводити тестування й лікування усіх хворих і виявляти всіх, хто контактував із хворими.

"Цей вірус залишиться з нами надовго, тому треба разом розробляти і ділитися засобами для боротьби з ним", – резюмував Гебреєсус.

"Tomorrow is #HandHygiene Day - a reminder of the importance of clean hands for #healthworkers, and for all of us.



At the same time, we must remember that millions of people around the world are not able to practice this most basic of precautions "- @DrTedros - World Health Organization (WHO) (@WHO) May 4, 2020

"Around the world, less than two-thirds of health care facilities are equipped with hand hygiene stations, and 3 billion people lack soap and water at home.



This is an old problem that requires new and vastly increased attention "- @DrTedros #HandHygiene # COVID19 - World Health Organization (WHO) (@WHO) May 4, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі заявили, що основним безпомилковим способом виявлення хворих на коронавірус є комп'ютерна томографія (КТ) легенів.

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