Глава Вінницької ОДА розповів, як керівник облавтодору "погорів" на хабарі

Гліб Іванов Суспільство 17:43, 8.10.2020

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов повідомив про пропозицію хабаря від керівника облавтодору у розмірі 4,2 млн грн за вирішення питання з боргом перед комерційними структурами.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що 8 жовтня відбулася спецоперація із затримання посадовця.

"Сьогодні відбулася спецоперація. З корупцією у Вінниці та в області потрібно закінчувати. Керівник служби автомобільних доріг у Вінницькій області Алексєєв І.М. запропонував надати мені, як голові Вінницької ОДА, неправомірну вигоду у розмірі 4,2 млн грн за вирішення питання про погашення заборгованості та виділення коштів з державного бюджету України за раніше поставлене медичне обладнання на комунальний медичний заклад області КЗ "База спеціального медичного постачання" перед комерційними структурами (ТОВ "Ілантанмед" та ПП "Донмед") у розмірі 42 млн грн", – повідомив Борзов.

Керівника вінницького автодору "взяли" на хабарі
Сергій Борзов / Facebook

Він зазначив, що звернувся до правоохоронців із заявою щодо пропозиції надання йому хабаря 24 вересня.

На підставі цієї заяви того ж дня НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369 КК України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Затримання Алєксєєва.
Сергій Борзов / Facebook

Наразі тривають слідчі дії, за результатами яких затриманому буде оголошена підозра.

Сергій Борзов / Facebook
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