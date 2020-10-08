Глава Вінницької ОДА розповів, як керівник облавтодору "погорів" на хабарі

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов повідомив про пропозицію хабаря від керівника облавтодору у розмірі 4,2 млн грн за вирішення питання з боргом перед комерційними структурами.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що 8 жовтня відбулася спецоперація із затримання посадовця.

"Сьогодні відбулася спецоперація. З корупцією у Вінниці та в області потрібно закінчувати. Керівник служби автомобільних доріг у Вінницькій області Алексєєв І.М. запропонував надати мені, як голові Вінницької ОДА, неправомірну вигоду у розмірі 4,2 млн грн за вирішення питання про погашення заборгованості та виділення коштів з державного бюджету України за раніше поставлене медичне обладнання на комунальний медичний заклад області КЗ "База спеціального медичного постачання" перед комерційними структурами (ТОВ "Ілантанмед" та ПП "Донмед") у розмірі 42 млн грн", – повідомив Борзов.

Керівника вінницького автодору "взяли" на хабарі Сергій Борзов / Facebook

Він зазначив, що звернувся до правоохоронців із заявою щодо пропозиції надання йому хабаря 24 вересня.

На підставі цієї заяви того ж дня НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369 КК України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Затримання Алєксєєва. Сергій Борзов / Facebook

Наразі тривають слідчі дії, за результатами яких затриманому буде оголошена підозра.