Глава Вінницької ОДА розповів, як керівник облавтодору 'погорів' на хабарі

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов повідомив про пропозицію хабаря від керівника облавтодору у розмірі 4,2 млн грн за вирішення питання з боргом перед комерційними структурами.

Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що 8 жовтня відбулася спецоперація із затримання посадовця.

"Сьогодні відбулася спецоперація. З корупцією у Вінниці та в області потрібно закінчувати. Керівник служби автомобільних доріг у Вінницькій області Алексєєв І.М. запропонував надати мені, як голові Вінницької ОДА, неправомірну вигоду у розмірі 4,2 млн грн за вирішення питання про погашення заборгованості та виділення коштів з державного бюджету України за раніше поставлене медичне обладнання на комунальний медичний заклад області КЗ "База спеціального медичного постачання" перед комерційними структурами (ТОВ "Ілантанмед" та ПП "Донмед") у розмірі 42 млн грн", – повідомив Борзов.

Він зазначив, що звернувся до правоохоронців із заявою щодо пропозиції надання йому хабаря 24 вересня.

На підставі цієї заяви того ж дня НАБУ зареєструвало кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369 КК України "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Наразі тривають слідчі дії, за результатами яких затриманому буде оголошена підозра.