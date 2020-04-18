ЗМІ повідомили про COVID-19 у глави УПЦ МП Онуфрія: у церкві спростували

Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій і митрополит Антоній нібито заразилися коронавірусом і були госпіталізовані, проте в пресслужбі церкви це спростували.

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Про зараження 18 квітня повідомило видання "Релігійна правда" з посиланням на свої джерела в Києво-Печерській лаврі. За даними ЗМІ, церковники проходили тести на наявність інфекції таємно.

Митрополит Онуфрій pravlife.org

"Митрополити Онуфрій і Антоній проходили тест на коронавірус анонімно і були госпіталізовані під чужим ім'ям. Так вчинили з метою убезпечити РПЦвУ від звинувачень напередодні Великодня", – пише видання.

Увечері 17 квітня, як зазначили в РП, митрополит Антоній з'явився у програмі "Свобода слова Савіка Шустера". Церковник виступив в ефірі через відеозв'язок. Для цього він нібито покинув клініку і поїхав до Києво-Печерської лаври, щоб взяти участь у програмі, про яку було домовлено заздалегідь.

"Швидше за все, митрополит Онуфрій не проводитиме Великодню літургію, оскільки для нього поки найважливішим питанням залишається власне здоров'я, а не репутації церкви", – сказало джерело видання.

"Митрополити Онуфрій і Антоній здорові й готуються до Великоднього Богослужіння", – відповів Центр інформації УПЦ МП.

Повідомляється, що Онуфрій здійснить Великоднє богослужіння в домовому храмі в своїй резиденції "щоб уникнути скупчення безлічі вірян, які щороку хочуть потрапити на Великодню літургію, яку очолює Предстоятель".

Пресслужба стверджує, що митрополит почуває себе добре.

Керуючий справами церкви митрополит Антоній (Паканич) знаходиться в Києво-Печерській лаврі, він, за заявою Цента інформації УПЦ МП, також здоровий і готується до Великодньої літургії. Церковник проведе службу в одному з храмів на території лаври.

Митрополит Антоній risu.org.ua

Додамо, напередодні ректор Київської духовної академії при Києво-Печерській лаврі єпископ Сильвестр підтвердив у Facebook, що заразився COVID-19. Він повідомив, що у нього не було жодних ознак гострого респіраторного захворювання.

Єпископ Сильвестр Фокус

17 квітня в Києво-Печерській лаврі від коронавірусу помер монах Никодим. Раніше померли архімандрит Нектарій і ієродиякон Наум.

За даними нашого видання, COVID-19 підтверджений у мінімум 90 служителів лаври.

13 квітня мер Києва повідомив, що Києво-Печерську лавру закривають на карантин за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці. Тести на коронавірус пройшли 230 ченців і 68 семінаристів.

Як писав OBOZREVATEL, глава РПЦ патріарх Кирил назвав коронавірус "милістю Божою", заявивши, що поширення в світі пандемії допоможе людям усвідомити крихкість цивілізації і підштовхне їх до віри.