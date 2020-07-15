Глава "Укргазбанку" розповів про унікальність "зеленої" стратегії

"Укргазбанк", відомий як прихильник кредитування екологічних та соціальних "зелених" проєктів, єдиний такий у Східній Європі.

Про це в інтерв'ю dsnews.ua розповів голова правління банку Кирило Шевченко, оскільки відповідна стратегія розвитку була обрана уже при ньому.

За його словами, за результатами 2014-го установа мала 3,4 млрд грн збитків, тому весь 2015 рік було присвячено тому, щоб вийти зі збитків та повернути банк у стан активного гравця ринку. Коли це вдалося, почалися пошуки стратегії.

"А потім банку потрібно було визначатися зі стратегією, шукати бізнес, який буде профільним. Одним з варіантів був "зелений" банкінг. Ми почали пошук гарного репутабельного партнера і в травні 2016-го підписали угоду з IFC про розвиток green banking – "зеленого" банкінгу", – розповів Шевченко.

Він зазначив, що спочатку це було сприйнято ринком як маркетинговий хід, поки банк не почав гарні фінансові результати, довівши серйозність стратегії.

"Хоча Green Banking Network – мережа "зелених" банків – була створена тільки в 2015 році разом із підписанням Паризької угоди. Не тільки для України, але і для регіону це був перший подібний проєкт, і на сьогодні Укргазбанк – єдиний "зелений" банк у Східній Європі", – наголосив Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "Укргазбанку" стартувала всеукраїнська програма доступних кредитів на житло під 8,8%. Першою його отримала молода родина з смт. Великодолинське Одеської області 2 липня. Вони стали власниками нової квартири в Одесі.