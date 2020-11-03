Глава української делегації в ПАРЄ заразилася COVID-19

Глава української делегації в ПАРЄ, народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько захворіла на коронавірус (COVID-19).

Як повідомила вона в Facebook, тест показав позитивний результат.

"Усіх, з ким контактувала останні дні, проінформувала та попросила бути в самоізоляції при можливості та використовувати всі засоби безпеки", – написала Ясько.

Нагадаємо, нещодавно Ясько у складі групи народних депутатів України не пустили спостерігачами на вибори до парламенту Грузії.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що коронавірусом заразився нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко.

Також міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов захворів на COVID-19.

Крім того, у міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського виявлено коронавірус.