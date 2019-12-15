Лобановський і ліквідатори ЧАЕС замість Бандери: наступник В'ятровича розповів про "токсичних" героїв

Український інститут національної пам'яті повинен зосередити роботу на нових героях країни, які будуть об'єднувати суспільство, а не викликати суперечки.

Про це заявив новий керівник УІНП Антон Дробович, який замінив на посаді Володимира В'ятровича, передає "Радіо Свобода".

"Інститут може продовжувати далі говорити про тих персон, про яких говорить, але треба вибирати більше тих, які об'єднують українців.

Наприклад, був діяч УНР Болбочан (полковник Петро Болбочан у 1918 році командував кримською групою армії УНР, – ред.), Малевич (художник Казимир Малевич, – ред.), Валерій Лобановський (футбольний тренер, – ред.), ліквідатори ЧАЕС-герої. Тобто, люди, за якими не йдуть ніякі чвари", – сказав Дробович.

Що стосується таких історичних постатей, як провідник ОУН Степан Бандера, головнокомандувач УПА Роман Шухевич й інших діячів ОУН і УПА, то тут важлива інформаційна робота.

Ілюстрація. Шухевич і Бандера УП

"Тут, перш за все, треба пояснити суспільству, чому ці люди, ці герої важливі для однієї частини суспільства, і розібратися, чому вони токсичні для іншої. Розповісти, як працювала радянська пропаганда.

Просто питання про таких героїв має вирішуватися в суспільному діалозі, ніхто нікому не може нав'язувати героїв – одна сторона інший і навпаки", – підкреслив директор інституту національної пам'яті.

Він додав, що УІНП хоче, "щоб у Львові, Києві, Івано-Франківську могли пояснити, чому для тих чи інших людей ті чи інші герої важливі".

"Ніхто не повинен оперувати штампами радянської пропаганди, але, з іншого боку, ніхто не може ігнорувати об'єктивні факти. Наприклад, як щодо персоналії Андрія Мельника (провідник ОУН, – ред.)", – пояснив Дробович.

Зазначається, що серед стратегічних завдань інституту – завершення декомунізації, розширення тематики, посилення міжнародного діалогу щодо історичної пам'яті.

Для розширення тематики, зокрема, внесені такі теми, як "депортація, шістдесятники, Голокост, АТО/ООС, пам'ять про історію до ХХ століття". Попереднє керівництво інституту особливу увагу приділяло тематиці Другої світової війни, складним історичним подіям і питань і постатям, які викликають неоднозначну реакцію в суспільстві.

Антон Дробович Корреспондент.net

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