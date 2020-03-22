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22 березня • оновлено в 17:43
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Глава УГКЦ закликав оголосити "політичний карантин" в Україні

3.7т
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Глава Української греко-католицької церкви Блаженнійший Святослав закликав українську владу оголосити в країні "політичний карантин".

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Як повідомляє пресслужба УГКЦ, предстоятель під час недільної літургії заявив, що в цей непростий час влада не повинна ухвалювати рішень, які можуть створити соціальну напругу.

"А ще більше – не піддаватися спокусі за допомогою карантинних заходів здійснювати переслідування або репресії щодо своїх політичних опонентів", – наголосив глава УГКЦ.

Блаженнійший Святослав

Блаженнійший Святослав

Він попросив перед лицем смертельної небезпеки залишити все те, що нас роз'єднує, і об'єднатися у служінні людям.

Також Блаженнійший Святослав висловив глибоку вдячність медикам, які зараз рятують здоров'я і життя хворих людей.

За його словами, як за часів Майдану греко-католицькі храми і монастирі відкрилися і перетворилися на підпільні госпіталі, так "якщо буде потрібно, весь церковний простір стане госпіталями, де ми разом з вами будемо рятувати людські життя".

Як писав OBOZREVATEL, у зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу в УГКЦ висловили готовність перейти на богослужіння онлайн.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
УГКЦ церква вірус
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
А это что такое - ни Б-гу свечка , ни черту кочерга! Казаки Хмельницкого первыми казнили униатов, как веротступников. Потом уже евреев и всех остальных.
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