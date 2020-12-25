Глава ПЦУ Епіфаній привітав з Різдвом та звернувся із закликом до українців

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній привітав із Різдвом парафіян низки православних церков, екзарха Вселенського патріарха в Україні, а також християн латинського обряду.

Вітальну промову він опублікував на особистій сторінці у Facebook. У ній ієрарх закликав людей берегти в серцях віру та не забувати про справжній сенс одного із головних свят.

"Цього дня разом із вами ми відчуваємо щастя, єднання в любові та добрі, яким є для нас Всемилостивий Господь. Бажаємо, щоби Люблячий Небесний Отець обдарував вас усіма ласками і благословляв усі добрі наміри", – написав Епіфаній.

Він також нагадав, що від Різдва Христового минуло уже понад 2 000 років. Цей період в історії людства був сповнений різноманітних викликів та випробувань. Але, попри все, наголосив очільник ПЦУ, християни, як і раніше, сприймають прихід Сина Божого в наш світ як можливість змінитися на краще.

"Різдво Христове нагадує нам про безмежну до нас любов Бога, який зійшов із небес і став людиною, щоби ми могли обожитися за благодаттю й осягнути вічне і блаженне життя. Не біймося жити з Богом, відкривши Йому двері у свої серця. Відтак, ми ніколи не будемо самотніми в радості, а також у час випробувань, які маємо долати задля духовного зростання. Предвічний Бог завжди з нами та робить усе заради нашого блага", – звернувся Епіфаній до українців та представників інших національностей.

"Подія Різдва Христового об'єднує усіх нас у мирі та злагоді одне з одним. У молитві висловлюємо вдячність Богові за Його щедроти. Просимо в Творця зцілити наші рани та дарувати духовну наснагу. З надією на Господа віримо в краще майбутнє з Його допомогою. Щасливого Різдва Христового!" – додав він.

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