"Залющувати очі не будемо!" Глава МОЗ звернувся до областей через пом'якшення карантину

У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що послаблення карантину у областях, які не відповідають протиепідеміологічним критеріям, не є можливим.

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов 25 травня на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції. За його словами, це прописано у постанові уряду (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

"МОЗ чітко визначило критерії і ознаки, які повинні бути на тій чи іншій території, згідно до адаптивного карантину. Вони розраховані фахівцями, і, якщо область відповідає цим критеріям, то можна сказати, що у нас не є велике розповсюдження COVID-19. Тобто є відповідний процес стримування і ми можемо собі дозволити наступний етап пом'якшення карантину", – зазначив він.

Степанов наголосив, що відомство не заплющуватиме очі на те, що кілька областей в Україні не відповідають прописаним критеріям та не дозволятиме їм пом'якшення карантинних обмежень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на понеділок, 25 травня, офіційно підтверджено 21 245 випадків зараження коронавірусом нового типу. З них рекордно низьку кількість нових інфікованих – 259 – було виявлено за минулу добу.

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