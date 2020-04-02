Глава МОЗ терміново звернувся до українців

Глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що відомство нарешті затвердило єдиний державний протокол лікування для хворих на коронавірус в Україні.

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За його словами, це вдалося зробити всього за два дні, навіть незважаючи на те, що за перші три дні роботи на цій посаді він отримав тисячі звернень, скарг і пропозицій щодо того, як правильно діяти міністерству в умовах пандемії. Про це він заявив у зверненні до українців, інформує пресслужба відомства у Facebook.

"Здоров’я – найважливіше для кожного. А зараз це не просто турбота про себе та близьких, а ще й переживання на тлі пандемії. Я впевнений, щоб ефективно підтримувати українців, Міністерство охорони здоров’я має бути відкритим та зрозумілим", – сказав Степанов.

Максим Степанов vesti.ua

Насамперед очільник МОЗ зауважив, що відтепер усі українські медики отримують чіткий алгоритм лікування інфікованих COVID-19. Він зокрема базується на досвіді країн, які зіткнулися із цим "невидимим ворогом" раніше за Україну, і вже мають ефективні напрацювання у боротьбі з цією хворобою.

"На жаль, від цього вірусу немає щеплення чи ліків. Ба більше, не застрахований ніхто, і захворіти може кожен", – підкреслив Степанов.

Він також звернувся до медиків, передусім, подякувавши їм за відданість справі,силу і мужність у порятунку людських життів.

"Я знаю ті проблеми, з якими ви стикаєтесь щодня. Їх безліч. Дякую, що ви звертаєте нашу увагу на ті питання, які необхідно розв'язувати першочергово. На жаль, за декілька тижнів нам не вдасться побудувати сучасну медичну систему, але ми не відкладаємо це у довгий ящик, а параллельно працюємо над реформою", – додав глава МОЗ.

Степанов підкреслив, що нині всі сили міністерства кинуті на вирішення проблем, пов’язаних із забезпеченням найнеобхіднішим медустанов. Зокрема, у МОЗ вже деталізували список лікарів, які отримають підвищення оплати, і винесли його в наказ. Крім цього, підкреслив очільник відомства, медичні працівники, які працюють в неукомплектованому штаті, без належного захисту та підтримки, у результаті отримають забезпечення, завдяки якому зможуть працювати захищеними та в нормальних умовах.

За його словами, поки що міністерству доводиться реалізувати все в ручному режимі, керуючи всіма процесами в реальному часі, а також налагоджуючи й відновлюючи зв'язки між різними напрямами та медичними установами. Водночас зізнався, що найважчі тижні ще попереду.

"Але я впевнений, що, згуртувавшись, український народ переможе будь-яку напасть, у тому числі і коронавірус. Тільки разом ми можемо зменшити руйнівні наслідки пандемії", – підкреслив глава МОЗ.

Насамкінець він додав, що заради безпеки всіх українців, у країні було посилено карантинні заходи. Тож всі мають залишатися вдома і дотримуватися встановлених рекомендацій.

"Карантин – це не канікули. Це війна з невидимим ворогом, і ви – перша лінія захисту", – підсумував Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що до переліку спеціальностей екстрених медичних служб, яким МОЗ втричі збільшило оклад, входять також водії та фельдшери швидкої допомоги.

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