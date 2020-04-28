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28 квітня • оновлено в 09:54
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Глава МОЗ розповів про небезпечну тенденцію COVID-19 в Україні: проходить безсимптомно

2.8т
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В Україні поки немає можливості визначити відсоток безсимптомних хворих на коронавірус, проте вже зафіксовані випадки, коли у пацієнтів не було ніяких ознак.

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Про це глава міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розповів на брифінгу у вівторок, 28 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами міністра, точних цифр немає, оскільки в Україні поки не запустили масове тестування на антитіла ІФА-тестами, проте тривожна тенденція в нашій країні також спостерігається.

Глава МОЗ розповів про небезпечну тенденцію COVID-19: проходить безсимптомно

Глава МОЗ розповів про небезпечну тенденцію COVID-19: проходить безсимптомно

ugra-tv.ru

"Якщо подивитися на ті захворювання, які фіксують в Україні, то дійсно є певна частина людей, які повністю безсимптомно переносять коронавірус. Ми це побачили завдяки розширенню кола осіб, яких ми почали тестувати за допомогою ПЛР. Більш вірогідно ми зможемо сказати після ІФА-тестування", – розповів Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні перші ІФА-тестування на наявність антитіл до коронавірусу будуть проведені в Одеській і Сумській областях.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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