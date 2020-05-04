Очільник Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що мери міст, які заявили про пом'якшення карантину до рішення уряду, порушили закон.

Як він зазначив під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу, згідно із законом "Про інфекційні хвороби", право на це має лише Кабінет міністрів України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Це як мінімум порушення закону, оскільки в органів місцевого самоврядування немає таких повноважень", – сказав глава МОЗ.

Максим Степанов Фото з мережі

Він назвав заяви мерів міст суто політичними, оскільки, за його словами, за рекомендаціями до відомства вони не зверталися.

Міністр нагадав, що з 11 травня МОЗ рекомендуватиме Кабміну поступове послаблення карантину в Україні. Для того, щоб виходити з такими ініціативами, МОЗ консультується з вірусологами та епідеміологами та зважає на міжнародну практику.

"На основі порад від фахівців, як саме ми можемо виходити з карантину, ми вже робимо пропозиції. Також до уваги береться кількість захворювань, як розвивається перебіг хвороби. Саме такий спосіб правильний, оскільки йдеться про життя українців", – наголосив Степанов.

Нагадаємо, в Україні спалахнув скандал через те, що Черкаська міськрада дозволила з 30 квітня вийти з карантину та відновити роботу об'єктів торгівлі та сфери послуг. Фото відповідного рішення опублікували в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 4 травня в Україні підтверджено вже 12 331 випадок коронавірусу.