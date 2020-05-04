Глава МОЗ розгромив мерів за "послаблення карантину"
Очільник Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що мери міст, які заявили про пом'якшення карантину до рішення уряду, порушили закон.
Як він зазначив під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу, згідно із законом "Про інфекційні хвороби", право на це має лише Кабінет міністрів України (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).
"Це як мінімум порушення закону, оскільки в органів місцевого самоврядування немає таких повноважень", – сказав глава МОЗ.
Він назвав заяви мерів міст суто політичними, оскільки, за його словами, за рекомендаціями до відомства вони не зверталися.
Міністр нагадав, що з 11 травня МОЗ рекомендуватиме Кабміну поступове послаблення карантину в Україні. Для того, щоб виходити з такими ініціативами, МОЗ консультується з вірусологами та епідеміологами та зважає на міжнародну практику.
"На основі порад від фахівців, як саме ми можемо виходити з карантину, ми вже робимо пропозиції. Також до уваги береться кількість захворювань, як розвивається перебіг хвороби. Саме такий спосіб правильний, оскільки йдеться про життя українців", – наголосив Степанов.
Нагадаємо, в Україні спалахнув скандал через те, що Черкаська міськрада дозволила з 30 квітня вийти з карантину та відновити роботу об'єктів торгівлі та сфери послуг. Фото відповідного рішення опублікували в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 4 травня в Україні підтверджено вже 12 331 випадок коронавірусу.