Глава МОЗ назвав українців "анархістами": йому пригадали порушення карантину владою

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав порушення людьми карантинного режиму "анархією". Йому відповіли, що представники влади і самі неодноразово порушували протиепідемічні заходи, чим подали неправильний приклад українцям.

Дискусія з цього питання відбулася в ефірі програми "Право на владу" на "1+1". За словами Степанова, потрібно звернути увагу на масові порушення українцями карантину.

"Треба просто задуматися і дотримуватися тих рекомендацій, які даються, тому що там, іноді, вибачте, анархія повна відбувається з точки зору дотримання правил карантину. Треба подивитися на вулицю, що відбувається в наших ресторанах, клубах, барах, що відбувається на пляжах в Одесі. Звичайно, важко говорити, що в такий спосіб ми можемо стримувати поширення коронавірусу", – зазначив Степанов.

Дискусія з приводу заяви Степанова

У відповідь на це народна депутатка від партії "Голос" Ольга Стефанишина заявила, що люди бачать неправильний приклад від представників влади і навіть від самого президента.

"Мені дуже незручно чути слова про анархію, що люди самі винні в тому, що відбувається. Знаєте, люди не винні. Люди чують від міністра, що є карантин, не можна ходити в ресторани, а на наступний день вони бачать президента з головним санітарним лікарем в ресторані, куди людям ходити не можна. Такі повідомлення, мовляв, вам цього не можна, а у "Слуги народу" є ресторан, який працює весь карантин. У таких ситуаціях дуже складно пояснити чому одні люди рівні, а інші трохи рівніші", – заявила вона.

Після ведуча програми Наталія Мосейчук показала кадри з Верховної Ради, на яких видно, що депутати масово не носять маски, обіймаються і так далі.

"Подивіться на своїх колег – без масок. А це теж приклад для людей. Ось вам люди і повертають вам це бумерангом", – заявила ведуча.

Кадри з Верховної Ради, де нардепи порушують карантинні заходи

До дискусії підключився і епідеміолог, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін, який дорікнув присутнього в студії головного санлікаря України Віктора Ляшко в тому, що той навіть під час ефіру порушує карантинні заходи.

"Чому ви зараз своїм зовнішнім виглядом порушуєте, перебуваючи в закритому приміщенні без маски? Ви показуєте неправильний приклад іншим людям", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :