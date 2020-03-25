Коронавірус в Україні набирає швидкість, тому кількість інфікованих та померлих буде збільшуватися.

З такою тривожною заявою ввечері в середу, 25 березня, виступив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"Ми фіксуємо вогнища спалаху епідемії коронавірусної інфекції на території України, які стрімко поширюються. І ці цифри будуть збільшуватися. Я завжди говорив і буду говорити людям правду: кількість жертв буде рости", – заявив він.

За його словами, медична система України не готова до пандемії коронавірусу, тому влада терміново повинна піти на більш жорсткі кроки.

Ілля Ємець МОЗ

Публікуємо повне звернення міністра:

З досвіду китайських лікарів можна виділити три основні стовпи подолання інфекції та її наслідків. Перший – це профілактика, тобто не впустити вірус у країну. Європа й Україна не змогли цього зробити.

Другий – це локалізація катастрофи. Це вдалося зробити Китаю. Зараз ми ще спроможні жорсткими заходами локалізувати поширення інфекції, чого не вдається в Європі. Третій стовп боротьби – це госпітальний, або етап лікування. На жаль, ми мусимо констатувати: медична система України до нього не готова. З багатьох причин.

За 21 день моєї роботи на посаді міністра нашій команді вдалося відновити вертикаль державного санітарного лікаря, яка успішно існує в інших країнах.

Спеціалісти контролю за епідемією, разом із представниками поліції, прикордонниками, мобільними бригадами швидкої допомоги та іншими службами ще можуть зупинити тотальне поширення інфекції.

На третьому етапі я відновлюю клінічну вертикаль спеціалістів інтенсивної терапії та реанімації. Ці фахівці в існуючих, дуже важких умовах, можуть зменшити смертність від ускладнень цієї хвороби.

Багато років поспіль українську медицину руйнували і зруйнували майже вщент. Я наполягаю на створенні в Міністерстві охорони здоров'я України єдиного оперативного штабу протидії коронавірусу, в поєднанні з іншими службами. Ми ще можемо знизити кількість жертв. Якщо будемо діяти рішуче.

Незважаючи на те, що наша країна вже вступила в посилену стадію боротьби з коронавірусом, дехто навмисно створює перепони у роботі міністерства. Переслідуючи свої особисті мотиви, вони ставлять під загрозу життя та здоров’я тисяч українців. З усією відповідальністю заявляю: якщо нам і далі будуть заважати працювати, кількість жертв може бути катастрофічною.

Я – кардіохірург. Зараз організовую боротьбу з невидимим ворогом – вірусом COVID-19. Терапевтичні методи вже не врятують ситуації. Наш пацієнт – це вся Україна. Вже неможливо рятувати життя лише масками та дезінфекторами. Треба діяти рішуче – хірургічними методами, як команда в операційній. Інакше життя не будуть врятовані.

Я прийшов на посаду, щоб провести медичну реформу, запровадити в Україні державну страхову медицину, об'єднати розгалужену медичну систему, зменшити кількість чиновників у системі охорони здоров'я, вивести на рівень держави професіоналів-медиків, яких підтримує влада.

Я впевнений, що вся владна вертикаль підтримує команду міністра в його нелегкій місії. Тільки разом ми зможемо перемогти цього невидимого ворога. Виконуйте всі правила безпеки, піклуйтеся одне про одного та будьте здорові.

Як писав OBOZREVATEL, увечері 25 березня МОЗ підтвердив 145 випадків захворювання COVID-19. Також напередодні помер п'ятий пацієнт. У середу вірус охопив низку нових областей, хворобу виявили у ще 32 осіб.

Також в Україні продовжили карантин і режим надзвичайної ситуації до 24 квітня. Однак у Кабміні заявили, що терміни можуть закінчитися раніше, якщо поширення інфекції буде зупинено.

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