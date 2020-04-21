Кабінет міністрів вже перерахував 300% заробітних плат для медичних працівників у лікарні за березень, за квітень нормативне врегулювання поки не ухвалене.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у вівторок, 21 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"За березень всі кошти перераховані і ми сподіваємося, що керівництво медустанов виплатить 300% заробітної плати всім, хто працював із коронавірусом", – зазначив він.

Глава МОЗ уточнив терміни щодо 300% зарплати медикам

"Друге питання: підвищення зарплати починаючи з 1 квітня. Минулого тижня ухвалили зміни до державного бюджету. Усім без винятку медпрацівникам, які працюють із COVID-19, виплатять 300%. На найближчому засіданні уряду буде ухвалено нормативне врегулювання і через кілька днів після засідання всі кошти передадуть медустановам. Сподіваємося, що влада і керівництво своєчасно виплатять усім медпрацівникам", – додав він.

Також Степанов розповів, що найближчим часом в лікарні надійдуть 70 тисяч захисних костюмів. "Для нас дуже важливим є захист наших медпрацівників", – наголосив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше київський нейрохірург Марина Гаврилишина заявила, що отримала за квітень нібито 1500 гривень зарплати, і звернулася до влади.

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