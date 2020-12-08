Глава Мінціфри не зміг відповісти на старе питання-мем програмістів

Главу міністерства цифрової трансформації України Михайла Федорова, який займався підприємництвом в IT-сфері, поставило в глухий кут питання про те, як пропатчити KDE2 під FreeBSD.

Це сталося під час інтерв'ю, яке чиновник давав журналістці Яніні Соколовій для її проекту "Рандеву". Ведуча запропонувала Федорову відповісти на кілька запитань від телеглядачів.

"Як пропатчити KDE2 під FreeBSD?", – запитала Соколова.

Глава Мінціфри, очевидно, не зрозумів, про що запитання.

"Не знаю, про що це. Ну може це якась технічна річ, яку розуміють фахівці нашої IT-компанії, яку ми створили", – відповів колишній IT-підприємець.

"Як пропатчити KDE2 під FreeBSD?" – популярний інтернет-мем, який народився в 2004 році. Фраза була вимовлена на IRC-каналі #anime мережі RusNet.

Її метою було показати особливості ситуації, яка склалася в Рунеті в навколоанімешній тусовці, де більшість користувачів була фахівцями в області інформаційних технологій, комп'ютерних мереж і Unix-подібних операційних систем (таких, як FreeBSD, Solaris і Linux). Тому на анімешному каналі часто виникали дуже специфічні IT-дискусії, які дратували любителів аніме.

Комічний ефект питання полягає в його парадоксальності: людина, якій потрібна консультація щодо налаштування графічного середовища KDE2 в операційній системі FreeBSD, запитує про це не на спеціалізованому каналі, а в співтоваристві анімешників.

Дуже швидко питання перетворилося на мем, вибилося в лідери інтернет-запитів і стало популярним навіть на пресконференціях відомих політиків і лідерів держав. Відповідати на нього довелося навіть третьому президентові України Віктору Ющенку. Впорався він краще, ніж Михайло Федоров.

"Шановні друзі, пропатчити можуть допомогти програмісти Секретаріату Президента у різних операційних системах. Інший варіант – радив би користуватися новим програмним забезпеченням і не морочити собі голову", – сказав Ющенко.

До речі, ця відповідь вважається однією з найбільш вичерпних і простих.

Професіонали воліють такий варіант відповіді: внаслідок використання в сучасній FreeBSD більш нової версії бібліотеки qt, а саме – qt3, портування на дану систему середовища KDE2 зажадає серйозних зусиль цілого штату програмістів; рекомендується за можливості використовувати сучасне середовище KDE3.

Простіше кажучи, пропатчити KDE2 під FreeBSD – процес дуже складний і не дуже доцільний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні підключать до швидкісного інтернету 5 тисяч сіл. Таким чином доступ до мережі отримають 2,5 млн осіб. Про це заявив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.