Глава Меджлісу Чубаров захворів на коронавірус

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заразився коронавірусом.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, проте подробиці не уточнив.

"Проти своєї волі став членом клубу COVID-19. Тепер завдання за допомогою Всевишнього залишити цей клуб без втрат. Бережіть себе!" – написав глава Меджлісу.

Водночас Чубаров не уточнив, коли саме він заразився і в якому стані наразі перебуває.

Facebook Рефата Чубарова.

Нагадаємо, що в жовтні Меджліс збирав допомогу хворим на коронавірус в тимчасово окупованому Криму. Чубаров тоді заявляв про катастрофічну ситуацію на півострові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій захворів на COVID-19. Він отримав позитивний результат тесту на коронавірус і самоізолювався.