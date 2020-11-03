Голова КСУ розповів, що "не так" із мовним законом

Так званий мовний закон, який регулює використання української мови як державної, не є проблемним.

Про це заявив 3 листопада глава Конституційного суду України Олександр Тупицький, пише "РБК Україна". На його думку, питання викликають положення, пов'язані з національними меншинами.

За словами судді, КСУ ще не виніс рішення щодо вказаного закону. Водночас Тупицький наголосив, що не бачить особливих проблем з його конституційністю.

"Немає там особливих проблем. Але є питання нацменшин", – сказав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що 3 листопада прихильники мовного закону оточили будівлю КСУ, її взяли під охорону силовики.