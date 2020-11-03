Голова КСУ розповів, що "не так" із мовним законом
3 листопада Конституційний суд розпочав розгляд Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”
Подання щодо його конституційності надійшло до суду 21 червня 2019 року
Біля будівлі КСУ активісти влаштували акцію на підтримку мовного закону
Так званий мовний закон, який регулює використання української мови як державної, не є проблемним.
Про це заявив 3 листопада глава Конституційного суду України Олександр Тупицький, пише "РБК Україна". На його думку, питання викликають положення, пов'язані з національними меншинами.
За словами судді, КСУ ще не виніс рішення щодо вказаного закону. Водночас Тупицький наголосив, що не бачить особливих проблем з його конституційністю.
"Немає там особливих проблем. Але є питання нацменшин", – сказав він.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що 3 листопада прихильники мовного закону оточили будівлю КСУ, її взяли під охорону силовики.