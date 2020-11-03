Глава КСУ – "Автомайдану": моя теща в Донецьку, їдьте туди

Глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький відреагував на акцію, яку 7 листопада мають намір провести активісти "Автомайдану" і "Центру протидії корупції" у Василькові Київської області.

На брифінгу 3 листопада суддя заявив, що вони приїдуть не до нього, а до його тещі Лариси Колпаченко, яка нині перебуває в окупованому Донецьку.

"Так я хочу запитати "Автомайдан": до кого вони їдуть і кого вони хочуть вивезти до Ростова? Можливо, вони поїдуть не до мене, а до тещі, яка нині поки що вимушено перебуває на території Донецька? І з нею там поговорять – хто, як купував. Оскільки "Схеми" полетіли до Криму, "Автомайдан" нехай поїде до Донецька. Завтра вони зберуть усе майно родичів і навісять, що все це моє майно. Післязавтра мене звинуватять у сепаратизмі", – обурився Тупицький, назвавши все це цькуванням.

Глава КСУ пояснив, що його теща купила будинок у Василькові після того, як продала квартиру в Донецьку. Також він зазначив, що сам докупив там ще 7 соток до земельної ділянки, щоб побудувати спортзал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти з'ясували, що теща Олександра Тупицького купила у Василькові чотири ділянки загальною площею 0,23 га. На найбільшій із ділянок розташований будинок площею 211 кв. м.