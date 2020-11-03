Глава КСУ – "Автомайдану": моя теща в Донецьку, їдьте туди
Глава Конституційного Суду порадив активістам їхати до Донецька
Він пояснив це тим, що його теща нині перебуває саме там
Також Тупицький заявив, що "автомайданівці" приїдуть до Василькова не до нього
Глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький відреагував на акцію, яку 7 листопада мають намір провести активісти "Автомайдану" і "Центру протидії корупції" у Василькові Київської області.
На брифінгу 3 листопада суддя заявив, що вони приїдуть не до нього, а до його тещі Лариси Колпаченко, яка нині перебуває в окупованому Донецьку.
"Так я хочу запитати "Автомайдан": до кого вони їдуть і кого вони хочуть вивезти до Ростова? Можливо, вони поїдуть не до мене, а до тещі, яка нині поки що вимушено перебуває на території Донецька? І з нею там поговорять – хто, як купував. Оскільки "Схеми" полетіли до Криму, "Автомайдан" нехай поїде до Донецька. Завтра вони зберуть усе майно родичів і навісять, що все це моє майно. Післязавтра мене звинуватять у сепаратизмі", – обурився Тупицький, назвавши все це цькуванням.
Глава КСУ пояснив, що його теща купила будинок у Василькові після того, як продала квартиру в Донецьку. Також він зазначив, що сам докупив там ще 7 соток до земельної ділянки, щоб побудувати спортзал.
Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти з'ясували, що теща Олександра Тупицького купила у Василькові чотири ділянки загальною площею 0,23 га. На найбільшій із ділянок розташований будинок площею 211 кв. м.