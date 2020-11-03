Голова комітету Ради з нацбезпеки Завітневич заразився коронавірусом

Голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, нардеп від "Слуги народу" Олександр Завітневич заразився коронавірусом.

Про позитивний результат тесту на COVID-19 він повідомив у вівторок, 3 листопада, на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора ввечері отримав результат тесту на COVID-19, позитивний. Здається, це була 5 спроба з початку пандемії, до цього Бог милував. Ну нічого, буду лікуватися. А всім бажаю 36,6! Маска, маска і ще раз маска", – написав Завітневич.

Глава комітету Ради з нацбезпеки заразився коронавірусом. Олександр Завітневич у Facebook

Загальна кількість "слуг" з коронавірусом досягла 17 осіб. Про це заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила в ефірі телеканалу "Україна 24". Вона зазначила, що це своєрідний рекорд.

"Я не володію інформацією, яка ситуація з інших фракцій, а у нас, на жаль, такий собі рекорд з одночасної кількості хворих на COVID-19 – зараз у нас 17 народних депутатів на лікарняному з позитивним тестом на коронавірус" , – розповіла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заразився коронавірусом. Про позитивний результат тесту на COVID-19 нардеп повідомив на своїй сторінці в Telegram.