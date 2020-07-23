Глава Держтуризму України заразилася коронавірусом

Глава Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів заразилася коронавірусною інфекцією (COVID-19).

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Як повідомила вона в Facebook, команда агентства пішла на карантин.

"Друзі, отримала позитивні результати ПЛР-тесту на COVID-19. Була здивована, бо носила маску в громадських місцях, постійно мила та дезінфікувала руки, дотримувалась соціальної дистанції та інших рекомендованих правил", – написала Олеськів.

Вона зазначила, що почувається добре, хоча є слабкість і відчуття легкої застуди та невеликий біль у горлі, наче морозива переїла.

"Усі рідні, колеги та ті, хто був у тісному контакті, зараз проходять тестування. Співробітники ДАРТ на карантині", – підкреслила топчиновниця.

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 23 липня в Україні офіційно підтверджено 61 851 випадок коронавірусної інфекції, з них 856 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померла 1551 особа, а 34 000 пацієнтів повністю побороли хворобу.