ГК "Нафтогаз України" оголосила про розіграш пакетів на блакитне паливо. В акції можуть взяти участь клієнти компанії, які виконають нескладні умови. Про це повідомляє пресслужба компанії.

"ГК "Нафтогаз України" пропонує всім новим споживачам взяти участь в акції "Газ для вас" та отримати шанс виграти один зі 150-ти газових пакетів", – зазначено у повідомленні.

Розігруватися будуть три види газових пакетів:

50 пакетів по 50 куб.м. в категорії "Газ для приготування їжі"

50 пакетів по 100 куб.м. в категорії "Газ для приготування їжі та підігріву води"

50 пакетів по 1000 куб.м. в категорії "Газ для опалення".

Аби долучитися до акції, достатньо бути клієнтом компанії та виконати нескладні умови розіграшу.

"За умовами акції, потрібно подати заявку на приєднання до ГК "Нафтогаз України" до 30.09.2020 включно. Зробити це можна на сайті www.gas.ua в розділі "Стати нашим клієнтом". ОБОВ’ЯЗКОВО: при оформленні заявки на приєднання потрібно ввести промокод GASUA2020. Нагадуємо, що до заявки потрібно додати: копії паспорта, ІПН, права власності або розпорядження житлом (довіреність) та платіжки за розподіл газу, де міститься EIC-код", – повідомили у ГК "Нафтогаз України".

Розіграш пакетів серед усіх учасників акції, які використали зазначений промокод при реєстрації, у компанії проведуть 22 жовтня за допомогою random.org.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у вересні ГК "Нафтогаз України" пропонує для своїх клієнтів два тарифні плани: "Місячний" - ціна 4,70 грн/куб.м. та "Річний" - ціна 5,24 грн/куб.м (діє з 16 вересня 2020 року). Дослідники ринку вже відзначили: тарифи, які пропонує державна ГК "Нафтогаз України" у рамках зазначених пакетів, в середньому на 15% менші від тарифів приватних поставників. До того ж, тариф "Річний" має ще одну перевагу: при його використанні користувач отримує можливість захиститися від можливого здорожчання газу впродовж наступного року, адже ціна блакитного палива фіксується на дату укладання договору. Виплачувати вартість газу споживач має рівними частинами впродовж наступних 12 місяців.

Скористатися вигідними тарифами можуть лише ті споживачі, які уклали з ГК "Нафтогаз України" договір на поставку газу.

Нагадаємо: ГК "Нафтогаз України" є підрозділом Групи Нафтогаз, який займається реалізацією природного газу для населення. Зараз компанія займає приблизно 2% ринку поставок газу побутовим споживачам (фізособам).

"Нафтогаз" займає всього 2% ринку, тоді як більша частина поставок припадають на газзбути Дмитра Фірташа.

Однак з 1 липня українці самі можуть обирати для себе поставника газу: від цієї дати процедуру зміни поставника спрощено.

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