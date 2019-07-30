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"Гітлер живе в їх голові!" Цимбалюк жорстко висловився про росіян

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Гріхи, в яких сучасні росіяни намагаються звинуватити Україну, насправді притаманні їм самим і щільно вкоренилися в їх свідомості.

Таку думку озвучив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube, ділячись враженнями від спілкування з учасниками опозиційного мітингу в Москві 27 липня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я підходжу до однієї бабусі і кажу: "Привіт, я Рома з українського агентства. Можна з вами поговорити? А що ви тут робите, що тут відбувається?". Вона дивиться на мене і каже: "Ви своєю Україною займайтеся, у вас Гітлера прославляють!". Це я все веду до того, чи стає більше людей, які усвідомлюють, що Росія є винуватцем тих подій (у Криму і на Донбасі. – Ред.). Та їм плювати!" – обурився він.

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Роман Цимбалюк

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Цимбалюк наголосив, що насправді в подібні фейки про Україну вірять практично всі росіяни, незалежно від віку. Аналогічна ситуація склалася і з підтримкою окупації чужих територій, яку повально схвалює населення країни-агресора.

"Таких бабусь, яка чомусь вважає, що у нас Гітлера прославляють, дідусів і не тільки їх, але і людей різного віку, дуже багато. Тому я і кажу, що якщо ти будеш з ними говорити, вони в кінцевому підсумку скажуть: "Ми на Донбасі, Крим наш, бо ми боремося з Гітлером". Те, що цей Гітлер живе в їх голові або російському телевізорі, – це сувора реальність", – резюмував Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська журналістка Яніна Соколова жорстко пройшлася по президенту Росії Володимиру Путіну, назвавши його переродженням Адольфа Гітлера.

Раніше Соколова зняла яскраву замальовку, в якій в образі Адольфа Гітлера привітала росіян з прийдешнім Днем перемоги. Зокрема, вона провела паралелі між нацистською Німеччиною і путінською Росією і дійшла висновку, що вони практично нічим не відрізняються.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Роман Цимбалюк Адольф Гітлер (Adolf Hitler)
Місце
Росія
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CARGO 100
CARGO 100
К бабушке он, видите ли, подошел ... Подойди к нормальному мужчине: "Здравствуйте, я Рома из украинского агентства ..."
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Макарский Александр
Макарский Александр
Украинский народ щиро дякувал фюрера немецкого рейха за освобождение от клятых москалей и гидно и отважно сражался против коммуняк в рядах ваффенSS в Бабьем Яру, на Волыни и в Хотыни
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