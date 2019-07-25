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Гірше з кожним днем: фанат Путіна на фото показав, до чого Росія довела Крим

31.2т Читати матеріал російською

Окупанти довели захоплений Росією Крим до нового колапсу – в Коктебелі загострилася сміттєва проблема.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook фанат "кримнаша" і президента Росії Володимира Путіна, блогер Олександра Горний. Він додав, що це не єдина проблема курортного селища.

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"У Коктебелі транспортний і сміттєвий колапс. Транспортний через те що ці мудлозвони в розпал сезону вирішили укласти в центрі селища асфальт і поміняти бордюри. Пробка мертва на кілька км. Це мабуть педросси хочуть відзвітувати, що поклали асфальт і освоїли бабло? Добре, що н ена голови туристів. Але щось я не помітив педроссов, які кладуть асфальт. А зі сміттям тут повна біда", – написав він в мережі і опублікував фото.

Колапс в Криму

Колапс в Криму

ФБ Горного

Колапс в Криму

Колапс в Криму

ФБ Горного

Колапс в Криму

Колапс в Криму

ФБ Горного

Колапс в Криму

Колапс в Криму

ФБ Горного

Колапс в Криму

Колапс в Криму

ФБ Горного

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше один з пляжів курорту Коктебель залило каналізаційними стоками. Ролик, швидше за все, був знятий на пляжі у готельного комплексу "Бригантина".

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Gibbons Jessica
Gibbons Jessica
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Горный не фанат Путина. Обозовцы зачем вы брешете.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Смотрю на фотки и вижу как оккупанты кровавые засыпали 8 полос построенной украинской магистрали.
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