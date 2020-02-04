"Гірко й сумно!" В ОРДЛО раптово згадали про Україну

Жителі окупованих Росією територій Донбасу зізналися, що сумують за колишнім життям за України.

Пригадати втрачене їм навіяло 150-річчя Донецької залізниці: нині вокзал і станції у місті виглядають ніби закинутими. Про це люди з ОРДЛО пишуть у своїх соцмережах, відповідним скріншотом поділився у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"А нині тільки тиша й порожнеча на вокзалах. Ми відкрилися 150 років тому? Гірко й сумно", – йдеться у повідомленні.

"Безлюдний" вокзал у Донецьку

Жителі ОРДЛО також поскаржилися на те, що між Донецьком та іншими містами більше немає такої кількості залізничних рейсів.

"Колись залізниця Донецьку бурлила життям на повну, а Росія трохи внесла свої корективи. Наразі бідкаються місцеві, звинувачуючи Україну, але забули вже про референдум та "Росіє, прийди!" – прокоментував Штефан.

Скріншот Telegram/Анатолій Штефан

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Twitter опублікували відео з приміщення зовсім порожнього залізничного вокзалу в окупованому Донецьку, вказавши на черговий доказ брехні терористичної влади "Л/ДНР" про "процвітання" ОРДЛО за "русского міра".

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