Головний інформаційно-обчислювальний центр став відкритим до прямої співпраці: що змінилося

ГІОЦ став відкритим до прямої співпраці: що змінилося

З листопада 2020 КП Головний інформаційно-обчислювальний центр докорінно змінює формат взаємодії із партнерами та споживачами комунальних послуг.

Як повідомили у пресслужбі, до сьогодні основною моделлю надання розрахункових послуг та підходом до створення інфраструктури інформування споживачів і збирання платежів була співпраця з єдиним стратегічним підрядником, який мав максимально сконцентрувати на собі як власну мережу, сайт та платіжні термінали, так і залучення банків та фінансових компаній.

Свого часу це було слушне рішення – лише так можна було забезпечити контроль за якістю надання послуг населенню, бо це безпосередньо впливає на платежі та роботу міських служб.

Але все змінюється. За останні роки банки та фінансові організації суттєво зросли в технологіях та якості. Згідно з даними щомісячної статистики, кияни активно використовують різноманітні фінансові дистанційні та електронні канали комунікації. Також, і КП ГІОЦ значно вдосконалив власні процеси та технології. Ми більше не потребуємо єдиного агрегатора платежів.

Отже, КП ГІОЦ стає відкритим до прямої співпраці з усіма учасниками платіжного ринку. Вже зроблені перші кроки.

"До наших прямих партнерів в проєкті е-квитка вже долучилися фінансові компанії EasyPay та IPay, а всі ключові оператори та банки вже отримали та укладають прямі контракти для співпраці. Найближчим часом їх стане значно більше, завдяки цьому кияни відчують позитивні зміни у своїх мобільних банках та на власному гаманці", – зазначили у КП.

До розвитку сервісу у платіжних терміналах КП ГІОЦ в метрополітені та на зупинках залучено визнаного лідера термінального ринку, що оперує найбільшою українською мережею. Фінансова компанія "Контрактовий дім" (EasyPay) після проведення відповідних налаштувань допоможе впровадити нові транспортні продукти, що заплановані в рамках єдиного квитка. Розвиток мобільного застосунку та оплата сервісів буде супроводжуватись найкращим партнером міжнародної платіжної системи Mastercard в 2019 році сервісом онлайн платежів iPay.ua.

"Впевнені, що відкритість з нашого боку та здорова конкуренція серед наших партнерів дозволить створити найкращий та найефективніший сервіси для киян, а комунальні підприємства віддячать їм за своєчасну оплату чистими дворами та під’їздами, справними комунікаціями та теплими домівками. КП ГІОЦ зосередиться на додаткових сервісах для підвищення якості обслуговування містян в рамках створення омріяного Цифрового Києва", – сказано у повідомленні.