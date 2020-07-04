В Україні щорічно від інсульту помирає понад 100 тисяч чоловік.

Про це повідомила заслужена лікарка України Ольга Богомолець в Facebook. Вона зазначила, що в загальному смертність від цього діагнозу займає друге місце в країні серед всіх інших хвороб.

"У лікуванні інсульту є золотим правило "4 годин". Коли з'явилися перші симптоми, обов'язково запишіть час їхньої появи. І з моменту перших симптомів 4 години – ідеальний час надання допомоги. Кожна хвилина затримки зменшує шанси на життя і одужання", – розповіла вона .

Також Богомолець назвала симптоми інсульту:

Порушення мови (попросіть людину сказати своє прізвище і ім'я або "тридцять три"). Асиметрія обличчя (попросіть людину посміхнутися). Різке запаморочення або раптовий, різкий, сильний головний біль (як удар по голові, ніби щось луснуло в голові, облили окропом). Раптове порушення зору (або двоїння в очах). Слабкість кінцівок (попросіть людину підняти руки, якщо не вдається підняти на одному рівні, це є ознакою інсульту).

Фото - Facebook Ольги Богомолець

Як писав OBOZREVATEL, за даними Держстату, за три місяці, з січня по березень, в Україні померли 149 064 особи. З них тільки дев'ять українців загинули від COVID-19. Найбільш частою причиною смерті названо захворювання системи кровообігу – померли 101 633 осіб.